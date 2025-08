Corinthians amplia jejum do Palmeiras em Itaquera

O Corinthians largou na frente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao vencer nesta quarta-feira, 30, por 1 a 0, o Timão ainda chegou a cinco jogos sem perder para o Palmeiras na Neo Química Arena.

A sequência invicta em Dérbis compõe três empates e duas vitórias alvinegras. Assim, o último êxito alviverde em Itaquera aconteceu em 2022, pelo Campeonato Brasileiro.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Desde então, o time de Abel Ferreira encontrou dificuldades ofensivas no estádio e marcou apenas dois gols. O Corinthians, por sua vez, balançou a rede cinco vezes.

O grande momento corinthiano recente do Dérbi na Neo Química Arena ocorreu no primeiro semestre deste ano. Pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Timão empatou sem gols e ficou com o título.

A partida foi marcada pelo brilho do goleiro Hugo Souza, que defendeu pênalti cobrado por Raphael Veiga. Dessa forma, deu o troféu ao time da zona leste e manteve a sequência invicta de sua equipe.

Nesta quarta-feira, o roteiro do clássico foi de um Alvinegro inferior em maior parte do primeiro tempo e início de segundo. Porém, após queda de ritmo, o Corinthians abriu o placar, com Memphis, garantindo a vitória.

O jogo decisivo acontece na próxima quarta-feira, 6, no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. O Corinthians pode até empatar para ir às quartas de final.