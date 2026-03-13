A CBF divulgou nesta sexta-feira, 13, a tabela detalhada da 4ª fase da Copa do Brasil 2026. O próximo estágio começa já na terça-feira, 17, com cinco partidas programadas para o primeiro dia.

A abertura será no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu e Fortaleza se enfrentam às 19h (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro.

Assim como nas etapas anteriores, os confrontos serão decididos em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida diretamente nas cobranças de pênaltis.

Jogos da 4ª fase da Copa do Brasil

Terça-feira (17/3)

19h – Nova Iguaçu x Fortaleza (Luso Brasileiro)

19h30 – São Bernardo x Ceará (1º de maio)

21h30 – Sport x Athletic (Ilha do Retiro)

21h30 – Londrina x Operário-PR (Estádio do Café)

21h30 – Portuguesa x Paysandu (Canindé)

Quarta-feira (18/3)

19h – Vila Nova x Confiança (OBA)

20h – Atlético-GO x Ponte Preta (Antônio Accioly)

21h – CRB x Figueirense (Rei Pelé)

21h30 – Jacuipense x Novorizontino (Pituaçu)

Quinta-feira (19/3)