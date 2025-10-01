Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Com uma série de mudanças, tradicional competição de mata-mata terá 126 equipes, nove fases e final em partida única; entenda

Taça da Copa do Brasil, que atualmente está nas semifinais e terá campeão em dezembro - Rafael Ribeiro/CBF

Em meio a uma série de mudanças e novidades no calendário para 2026, a CBF anunciou também nesta quarta-feira, 1º, um novo formato para a Copa do Brasil a partir da próxima temporada. O tradicional torneio de mata-mata criado em 1989, com 36 edições, começará em 18 de fevereiro e irá até 6 de dezembro, com mais times – 126 contra 92 atualmente – e final disputada em um único jogo.

Todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já têm vaga assegurada, descartando a hipótese de ausência por uma campanha ruim no estadual. Caso vivido recentemente pelo Santos, em 2024, que ficou fora da competição nacional por conta de uma má campanha no Paulistão do ano anterior.

O número de fases também aumentou para nove, sendo as quatro primeiras disputadas em jogo único. Os times da elite só entram a partir da quinta, uma antes das oitavas de final, quando começam os confrontos de ida e volta nos mata-matas.

O local da final única será decidido pela CBF previamente. Ainda não há definição do estádio que receberá a primeira decisão no novo formato.

Critérios de classificação e forma de disputa

– Início e término: de 18 de fevereiro a 6 de dezembro

– Participantes: 126, um total de 155 partidas

– Nove fases, sendo as quatro primeiras disputadas em jogo único

– Os 20 clubes da Série A do Brasileirão já terão classificação assegurada. Entrarão na quinta fase, uma antes das oitavas de final

– Mais quatro vagas serão distribuídas para os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. Estes entrarão na terceira fase do torneio

– As demais 102 vagas serão conhecidas por meio de competições estaduais. Cada federação terá um número de vagas determinado por sua colocação no ranking da entidade. As federações 1 e 2, seis vagas; federações de 3 a 5, cinco vagas; federações de 6 a 14, quatro vagas; e federações de 15 a 27, três vagas

– O ranking dos clubes também incluenciará na fase de entrada de cada equipe. Os 28 menores ranqueados, por exemplo, já estreiam na primeira fase, enquanto os demais 74 na segunda.

– Final em jogo único, disputada em 6 de dezembro. A CBF ainda não definiu o local

