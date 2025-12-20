Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil de 2025 neste domingo, 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h (de Brasília). Com o placar agregado zerado na ida em Itaquera, a tensão promete dominar o ambiente no mais icônico dos estádios brasileiros.
A equipe mandante viveu um dilema sobre mandar a final em São Januário, sua casa, com capacidade menor, ou no Maracanã. Acabou optando pelo estádio com 78.000 lugares. Os ingressos para a decisão estão esgotados.
O visitante Corinthians viveu momentos de glória no Maracanã em sua história, como a famosa Invasão Corintiana diante do Fluminense, na semifinal do Brasileirão de 1976, e a vitória nos pênaltis contra o próprio Vasco, na final do Mundial de Clubes de 2000.
Jogadores do Corinthians comemorando o empate em 0 x 0 com o Vasco e a conquista do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, no Estádio do Maracanã – Alexandre Battibugli/PLACAR
No entanto, também foi no Maraca que o Timão perdeu a final da Copa do Brasil de 2022, em decisão contra o Flamengo. Curiosamente, na ocasião, o time também chegou ao Rio depois de um 0 a 0 na ida, e com o 1 a 1 da volta, teve de decidir nos pênaltis.
Do grupo atual do Corinthians, Yuri Alberto e Maycon participaram daquela final. O Flamengo era treinado por Dorival Júnior, atual treinador alvinegro, que busca seu quarto título de Copa do Brasil (venceu com Santos-2010, Flamengo 2022, São Paulo 2023).
Mané Garrincha é favorito para final única da Copa do Brasil em 2026
O retrospecto recente do Corinthians no Maracanã também é um fator que anima o Vasco. Nos últimos 20 jogos no estádio, o Timão venceu apenas duas vezes, com 12 derrotas e seis empates, contra Flamengo e Fluminense.
Contra o Vasco, o histórico no estádio é equilibrado, dom nove vitórias para cada, além de quatro empates. A última vez que os clubes se enfrentaram no Maracanã foi em 2009, justamente pela Copa do Brasil, num empate em 1 a 1.
O Timão ainda lida com um fantasma recente, por ter mais vices (4) do que títulos (3), na competição. Antes de perder para o Flamengo em 2022, caiu diante do Cruzeiro em 2018, Sport em 2008 e Grêmio em 2001. Por outro lado, venceu a Copa do Brasil em 1995, 2002 e 2009.
A disputa desta edição da Copa do Brasil reacende as esperanças do torcedor cruzmaltino de comemorar um grande título novamente. A última vez que o Vasco ganhou um campeonato de maior expressão foi em 2011, quando venceu a própria Copa do Brasil.
A conquista veio diante do Coritiba, após vencer o adversário por 1 a 0 em casa e ser derrotado por 3 a 2 no Couto Pereira, época na qual o gol fora de casa servia como critério de desempate.
Jogadores do Vasco da Gama comemoram o título de Campeão da Copa do Brasil sobre o Coritiba RODOLFO BUHRER/PLACAR
Os principais títulos do Vasco da Gama
1 Libertadores: 1998; 1 Copa Mercosul: 2000; 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões: 1948; 4 Campeonatos Brasileiros: 1974, 1989, 1997 e 2000; 1 Série B do Campeonato Brasileiro: 2009; 1 Copa do Brasil: 2011; 24 Campeonatos Cariocas: 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016; 3 Torneios Rio-São Paulo: 1958, 1966 e 1999.
Corinthians leva ampla vantagem em mata-matas
Na história, esse será o sexto mata-mata entre os paulistas e cariocas e a segunda final entre eles – a primeira foi em 2000, no Mundial de Clubes da Fifa, no Maracanã, que será palco da decisão no próximo domingo. Nos outros quatro mata-matas em competições oficiais, só deu Corinthians.
Na Copa do Brasil, o Corinthians passou pelo Vasco duas vezes na semifinal, em anos em que acabou sendo campeão (1995 e 2009). Já o último duelo entre eles em mata-matas foi pela quartas de final da Libertadores de 2012, jogo marcado pela incrível defesa de Cássio, num chute de Diego Souza e pelo gol de Paulinho, que garantiu a classificação, nos minutos finais.
Outro confronto entre Corinthians e Vasco em mata-matas aconteceu no Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer de 1953. Nos dois jogos da semifinal, no Maracanã, o Vasco venceu duas vezes (4 x 2 e 3 x 1) e foi campeão depois de vencer o São Paulo na final por 1 x 0, no Pacaembu.
Corinthians x Vasco em mata-matas:
1995 – Semifinal da Copa do Brasil Jogo de ida: Vasco 0 x 1 Corinthians Jogo de volta: Corinthians 5 x 0 Vasco
2000 – Final do Mundial de Clubes da Fifa Jogo único: Vasco 0 x 0 Corinthians (3 x 4 nos pênaltis)
2006 – Segunda fase da Sul-Americana Jogo de ida: Vasco 0 x 1 Corinthians Jogo de volta: Corinthians 3 x 1 Vasco
2009 – Semifinal da Copa do Brasil Jogo de ida: Vasco 1 x 1 Corinthians Jogo de volta: Corinthians 0 x 0 Vasco
2012 – Quartas de final da Libertadores Jogo de ida: Vasco 0 x 0 Corinthians Jogo de volta: Corinthians 1 x 0 Vasco
No retrospecto geral, Corinthians e Vasco já se enfrentaram 129 vezes, com 57 vitórias do Corinthians, 36 empates e 36 vitórias do Vasco. O Corinthians marcou 198 gols e sofreu 170. Recentemente, o histórico tem sido bem favorável ao time paulista. Nos últimos 26 jogos, desde 2010, foram 17 vitórias do Corinthians, 8 empates e apenas uma vitória do Vasco, em 2024.