Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil de 2025 neste domingo, 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h (de Brasília). Com o placar agregado zerado na ida em Itaquera, a tensão promete dominar o ambiente no mais icônico dos estádios brasileiros.

A equipe mandante viveu um dilema sobre mandar a final em São Januário, sua casa, com capacidade menor, ou no Maracanã. Acabou optando pelo estádio com 78.000 lugares. Os ingressos para a decisão estão esgotados.

O visitante Corinthians viveu momentos de glória no Maracanã em sua história, como a famosa Invasão Corintiana diante do Fluminense, na semifinal do Brasileirão de 1976, e a vitória nos pênaltis contra o próprio Vasco, na final do Mundial de Clubes de 2000.

No entanto, também foi no Maraca que o Timão perdeu a final da Copa do Brasil de 2022, em decisão contra o Flamengo. Curiosamente, na ocasião, o time também chegou ao Rio depois de um 0 a 0 na ida, e com o 1 a 1 da volta, teve de decidir nos pênaltis.

Do grupo atual do Corinthians, Yuri Alberto e Maycon participaram daquela final. O Flamengo era treinado por Dorival Júnior, atual treinador alvinegro, que busca seu quarto título de Copa do Brasil (venceu com Santos-2010, Flamengo 2022, São Paulo 2023).