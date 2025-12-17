Corinthians e Vasco empataram sem gols, nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela ida da final da Copa do Brasil. O resultado deixa em aberto o jogo da volta, no domingo, no Maracanã.
Em busca do tetracampeonato da competição, o Corinthians pode se apegar em uma coincidência que envolve seus três títulos de Copa do Brasil. Isso, pois, tal qual decidirá o duelo jogando como visitante, os títulos de 1995, 2002 e 2009 foram conquistados fora de casa.
Em 1995, o Timão conquistou o troféu sobre o Grêmio no Olímpico. Após vitória na ida por 2 a 1, npo Pacaembu, a equipe paulista ampliou a vantagem em Porto Alegre, vencendo por 1 a 0 com gol de Marcelinho Carioca.
Já em 2002, novamente decidir fora não foi um problema. No primeiro jogo, disputado no Morumbi, a vitória por 2 a 1 sobre o Brasiliense abriu vantagem, enquanto o empate por 1 a 1, na Boca do Jacaré, em Taguatinga, sacramentou a conquista.
Sete anos depois, em 2009, outro título na capital gaúcha, mas no lado vermelho, no Beira-Rio. Após vitória no Pacaembu na ida por 2 a 0, um empate em 2 a 2, na casa do Internacional, bastou para o tricampeonato.
Corinthians em finais de Copa do Brasil
- 1995 – campeão (Grêmio)
- 2001 – vice (Grêmio)
- 2002 – campeão (Brasiliense)
- 2008 – vice (Sport)
- 2009 – campeão (Internacional)
- 2018 – vice (Cruzeiro)
- 2022 – vice (Flamengo)
Maiores campeões de Copa do Brasil
- 6 vezes – Cruzeiro
- 5 – Flamengo e Grêmio
- 4 – Palmeiras
- 3 – Corinthians
- 2 – Atlético-MG
- 1 – Internacional, Fluminense, Athletico Paranaense, Sport, Santos, Vasco, São Paulo, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista