Corinthians e Vasco empataram sem gols, nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela ida da final da Copa do Brasil. O resultado deixa em aberto o jogo da volta, no domingo, no Maracanã.

Em busca do tetracampeonato da competição, o Corinthians pode se apegar em uma coincidência que envolve seus três títulos de Copa do Brasil. Isso, pois, tal qual decidirá o duelo jogando como visitante, os títulos de 1995, 2002 e 2009 foram conquistados fora de casa.

Em 1995, o Timão conquistou o troféu sobre o Grêmio no Olímpico. Após vitória na ida por 2 a 1, npo Pacaembu, a equipe paulista ampliou a vantagem em Porto Alegre, vencendo por 1 a 0 com gol de Marcelinho Carioca.

Já em 2002, novamente decidir fora não foi um problema. No primeiro jogo, disputado no Morumbi, a vitória por 2 a 1 sobre o Brasiliense abriu vantagem, enquanto o empate por 1 a 1, na Boca do Jacaré, em Taguatinga, sacramentou a conquista.

Sete anos depois, em 2009, outro título na capital gaúcha, mas no lado vermelho, no Beira-Rio. Após vitória no Pacaembu na ida por 2 a 0, um empate em 2 a 2, na casa do Internacional, bastou para o tricampeonato.

Corinthians em finais de Copa do Brasil

1995 – campeão (Grêmio)

2001 – vice (Grêmio)

2002 – campeão (Brasiliense)

2008 – vice (Sport)

2009 – campeão (Internacional)

2018 – vice (Cruzeiro)

2022 – vice (Flamengo)

