O polêmico uniforme reserva que a seleção brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 ainda nem foi lançado oficialmente, mas já começa a circular nas redes sociais. A camisa e o calção serão predominantemente azuis, com detalhes em azul escuro (quase preto), amarelo e um azul turquesa, enquanto o meião será bem escuro.

Imagens do kit completo produzida pela Jordan foram vazadas nesta quarta-feira, 4, pela página Stashed. Estrelas da seleção como Vini Jr, Mateus Cunha, Estêvão e Marquinhos aparecem nas fotos.

Caso confirmado, o modelo quebrará uma longa tradição da seleção brasileira, que tem como uniforme reserva padrão camisa azul, calção branco e meia azul.

O uniforme apresenta um desenho inovador e controverso: tem logo amarelo da Jordan no lugar do da Nike e dois tons de azul, mais escuros que o habitual, com escudo da CBF centralizado.

Apesar de ainda não ter sido lançada pela Nike, a camisa já foi divulgada em diversas páginas, como Stort Jersey e Footy Headlines.

O modelo tem tom bem mais escuro que o modelo anterior, que apresentava tons claros de azul e detalhes em verde na gola e nas mangas. Esta será a primeira vez desde a Copa de 1994 que o Brasil jogará sem um logo da Nike na camisa.

O modelo titular amarelo terá logo da Nike, e não de sua marca voltada para basquete.