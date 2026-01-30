Flamengo e Corinthians vão se enfrentar na Supercopa Rei de 2026 no próximo domingo, dia 1º, em Brasília, às 16h.

O confronto entre o último campeão do Brasileirão (Flamengo) e o atual campeão da Copa do Brasil (Corinthians), será o segundo entre as duas equipes na competição e a terceira final entre eles na história.

Em 1991, na final da Supercopa, o Corinthians, como campeão Brasileiro de 1990, bateu o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil de 1990, no Morumbi, por 1 x 0, com gol do meia Neto, e ficou com o título. Já em 2022, na final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians, nos pênaltis, e ganhou a taça.

Agora, essa final da Supercopa Rei colocará o vencedor à frente nos duelos de finais entre os dois times de maior torcida do país.

Em mata-matas, a vantagem do rubro-negro, porém, é bem maior. Em 10 confrontos, o Fla levou a melhor em 7 contra 3 do alvinegro que superou o time carioca pela última vez na semifinal da Copa do Brasil de 2018. Nos últimos quatro duelos eliminatórios só deu Flamengo.

No confronto direto, o Flamengo também leva vantagem sobre o Corinthians, com 10 vitórias a mais no retrospecto geral e 11 vitórias a mais em jogos oficiais.

Flamengo x Corinthians em mata-matas:

1984 – Quartas do Brasileirão (Corinthians)

1989 – Quartas da Copa do Brasil (Flamengo)

1991 – Final da Supercopa do Brasil (Corinthians)

1997 – Quartas do Rio-São Paulo (Flamengo)

2010 – Oitavas da Libertadores (Flamengo)

2018 – Semifinal da Copa do Brasil (Corinthians)

2019 – Oitavas da Copa do Brasil (Flamengo)

2022 – Quartas da Libertadores (Flamengo)

2022 – Final da Copa do Brasil (Flamengo)

2024 – Semifinal da Copa do Brasil (Flamengo)

Flamengo x Corinthians na história (1918-2025):

157 jogos

66 vitórias do Flamengo

35 empates

56 vitórias do Corinthians

241 gols do Flamengo

219 gols do Corinthians

Flamengo x Corinthians em jogos oficiais:

124 jogos

55 vitórias do Flamengo

25 empates

44 vitórias do Corinthians

186 gols do Flamengo

158 gols do Corinthians

Maiores campeões da Supercopa do Brasil (1990-2025):

3 – Flamengo (2020, 2021 e 2025)

1 – Atlético-MG (2022)

1 – Corinthians (1991)

1 – Palmeiras (2023)

1 – Grêmio (1990)

1 – São Paulo (2024)

Mais finais disputadas da Supercopa do Brasil (1990-2026): 7 – Flamengo (1991, 2020, 2021, 2002, 2023, 2025 e 2026) 3 – Palmeiras (2021, 2023 e 2024) 2 – Corinthians (1991 e 2026) 1 – Atlético-MG (2022) 1 – Grêmio (1990) 1 – São Paulo (2024) 1 – Athletico-PR (2020) 1 – Botafogo (2025) 1 – Vasco (1990)