A camisa reserva que a seleção brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 foi revelada nesta quinta-feira, 6, pelo site Footy Headlines, especializado em vazamento do tipo.

O uniforme tem logo amarelo da Jordan no lugar do da Nike e dois tons de azul, mais escuros que o habitual, com escudo da CBF centralizado.

Além do desenho em azul bem escuro, quase preto, que representando uma brasa queimando, a camisa traz ainda um detalhe em tom verde e água na parte traseira das mangas.

O modelo tem tom bem mais escuro que o modelo anterior, que apresentava tons claros de azul e detalhes em verde na gola e nas mangas. Esta será a primeira vez desde a Copa de 1994 que o Brasil jogará sem um logo da Nike na camisa.

A polêmica da camisa vermelha

A camisa azul da seleção causou grande controvérsia ao longo do ano pois, por pouco, não foi substituído por um modelo vermelho, que já estava aprovado pela Nike e pela Jordan, sua linha de calçados de basquete, que já estampa o uniforme do PSG.

A decisão de vetar a camisa surgiu de uma reação muito negativa do público. Muitos torcedores ligaram a cor a questões políticas (o vermelho representaria a esquerda brasileira em pleno ano de eleição presidencial), enquanto outros afirmaram que o vermelho foge das tradições da seleção.

De acordo com o portal Footy Headlines, a Nike já havia produzido milhares de unidades antes do anúncio do cancelamento.

Em junho, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que o Brasil seguiria com o tradicional azul como segunda opção, algo que a gestão anterior também já afirmava publicamente.

“Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas”, afirmou Xaud, em entrevista ao SporTV.

“Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção. Eu particularmente não gostei”, analisou.

“A Nike entendeu o motivo. Começaram em seguida a produção da nova camisa. Posso falar que está muito bonita. Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Antes dessa questão política, da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política”, finalizou.