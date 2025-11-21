A camisa reserva que a seleção brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026 ainda não foi lançada oficialmente, mas já começa a circular nas redes sociais.

O uniforme apresenta um desenho inovador e controverso: tem logo amarelo da Jordan no lugar do da Nike e dois tons de azul, mais escuros que o habitual, com escudo da CBF centralizado.

A página Stort Jersey divulgou novas imagens da camisa nesta sexta-feira, 21.

O site Footy Headlines já havia divulgado as primeiras imagens da camisa.

Além do desenho em azul bem escuro, quase preto, que representando uma brasa queimando, a camisa traz ainda um detalhe em tom verde e água na parte traseira das mangas.