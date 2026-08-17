O Sâo Paulo lançou, nesta sengunda-feira, 17, um uniforme III exclusivo para sua equipe feminina. Na cor lilás, a camisa desenvolvida pela New Balance é inspirada na flor de lótus, um símbolo de força, resistência e capacidade de florecer mesmo em condições adversas.

A flor aparece em uma marca d’água por toda a extensão da peça. O escudo do São Paulo, que aparece à esqueda do peito, traz o lema DNA Tricolor, conceito associado a pioneirismo e vanguarda do clube. O calção e meião do uniforme são no tom roxo escuro.

A camisa será a primeira peça do Tricolor desenvolvida exclusivamente para o time de futebol feminino do clube. Bordada na peça, aparece a frase: “Somos Lótus, Somos Luta”, mensagem que sintetiza a ideia de um time que encontra na luta e na superação a força para seguir avançando.

“Nosso trabalho é sempre buscar esse equilíbrio entre o passado vitorioso do clube, que tem uma história muito rica e repleta de pioneirismos, e uma leitura contemporânea, que permita trazer novos significados para cada peça. A terceira camisa feminina vem justamente desse olhar: é um produto inédito para o clube, pensado exclusivamente para as atletas femininas e que também representa um novo capítulo dessa história que caminha ao seu centenário” afima Leandro Moraes, diretor de marketing da New Balance.

Onde comprar a camisa?

A nova terceira camisa feminina do São Paulo Futebol Clube estará disponível a partir desta segunda-feira, 17 de agosto, às 10h, nas lojas SAO Store e New Balance, nos canais físicos e online. Já as vendas no atacado, em canais físicos e online, começam na quarta-feira, dia 19 de agosto.