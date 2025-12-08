O Santos lançou no último fim de semana uma coleção que celebra a garra da sua torcida, a energia do rock e o cotidiano da Baixada. Em parceria com a Wanted e a marca Charlie Brown Jr., as peças casuais são novidades para o fim do apaixonado pelo Peixe.

A coleção foi concebida como um tributo a quem cresceu entre as músicas da banda Charlie Brown Jr. e as arquibancadas da Vila Belmiro. As linhas estão divididas entre “esportiva” e “torcida”.

Na linha esportiva, as peças são voltadas aos treinos e performance, com camiseta e calças leves. Os produtos utilizam tecidos respiráveis e priorizam conforto. Os detalhes incluem o escudo do Santos combinado à marca Wanted.

Já a linha torcida é focada no casual, com camisetas, polos, bermudas cargo e calças inspiradas no skate. A proposta é transitar entre arquibancada e rua, com grafismos baseados na estética da banda e elementos ligados à cultura santista. As peças apresentam bordados tonais ou dourados, patches e frases como “Som das Ruas” e “Só os Loucos Sabem”, referências a letras do Charlie Brown Jr.

A coleção está disponível nos canais oficiais da Wanted, Netshoes e nas lojas físicas e online da Santos Store.