Roberto Rivellino, mas pode chamar de Patada Atômica, Reizinho do Parque, Curió das Laranjeiras, bigode, Riva, como queira… O futebol mundial está em festa nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, com o aniversário de 80 anos de um dos maiores craques de todos os tempos.

Ídolo eterno de Corinthians e Fluminense (tanto que está escalado em ambas as seleções da edição Meu Time dos Sonhos), Rivellino atuou profissionalmente entre 1965 e 1984. Ou seja, teve praticamente toda a sua trajetória contada em capas, fotos e textos de PLACAR, a revista de futebol do Brasil, criada em 1970.

O blog #TBT PLACAR, que todas as quintas-feiras recupera um tesouro de nosso acervo, reproduz abaixo dezenas de capas do craque, cujo nome era grafado como Rivelino, sem o segundo L de batismo, nos tempos de atleta.