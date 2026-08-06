O Red Bull Bragantino revelou o novo uniforme III para a temporada 2026. Com o emblema “O futuro vem de dentro”, a camisa é um tributo às categorias de base do clube. O novo manto fará sua estreia oficial em campo no próximo domingo, 9, contra o Corinthians, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com a elegância como conceito central, a nova camisa THIRD apresenta uma paleta sóbria e inédita na história do clube, combinando o tom vinho a detalhes em preto. A gola polo refinada complementa o visual sofisticado, enquanto o escudo do Red Bull Bragantino e o logo da PUMA surgem em aplicações monocromáticas. Na parte posterior, o destaque fica para o sign-off com a frase ‘O futuro vem de dentro’.

Pela primeira vez para o clube, a PUMA introduz o escudo em TPU texturizado, garantindo um visual contemporâneo e tecnológico. Alinhada às camisas HOME e AWAY da temporada, a peça é produzida em tecido 100% poliéster reciclado, unindo sustentabilidade, alta respirabilidade e leveza para os atletas.

Under My Wiiings

O novo modelo é um tributo às categorias de base do clube
(Divulgação / PUMA)

A iniciativa celebra especialmente o programa Under My Wiiings, do Red Bull Bragantino, que fomenta o desenvolvimento de jovens talentosos e prepara aquela que deve ser a primeira geração formada em casa a debutar na futura Red Bull Arena.

“O futuro vem de dentro” explora a filosofia do clube de sempre renovar o elenco com talentos formados em casa. O filme de lançamento retrata a trajetória e a expectativa de um atleta da base ao ter a oportunidade de treinar e integrar o elenco profissional, simbolizando o futuro a partir das origens do clube.

“A parceria entre PUMA e Red Bull Bragantino é norteada pela inovação e por olhar sempre para o futuro. No uniforme THIRD, trabalhamos uma proposta focada na sofisticação e elegância, com cores sóbrias e detalhes inéditos, conectando o design ao conceito Under My Wiiings”, explica Alexandre Ajoue, Diretor de Brand da PUMA Brasil.
“Nossa terceira camisa traz uma combinação de cores inédita na história do clube, confeccionada com material reciclado da mais alta tecnologia, fazendo uma homenagem ao desenvolvimento das nossas categorias de base, do qual nos orgulhamos muito. A inscrição “O futuro vem de dentro”, simboliza uma geração de garotos que estamos formando no nosso Centro de Performance e Desenvolvimento. Jovens que terão idade para estrear na nossa nova arena, a ser inaugurada em alguns anos. Essa visão de construção diária de um futuro promissor é compartilhada de forma sólida nessa parceria com a PUMA, que nos trouxe uma série de detalhes inéditos nessa camisa que une o clássico e o moderno com rara beleza”, afirma André Rocha, CEO Administrativo do Red Bull Bragantino.

Preço e onde comprar

Os modelos adultos masculino (do PP ao 3GG) e feminino (do PP ao 2GG) chegam por R$ 429,99. A versão infantil (tamanhos 8 ao 16), por sua vez, chega por R$ 369,99. O manto estará disponível em PUMA, nas lojas PUMA do Morumbi Shopping e do Shopping Metrô Tatuapé, nas lojas oficiais do Red Bull Bragantino e em parceiras como Bayard, Centauro, Futfanatics e Netshoes.