O Red Bull Bragantino revelou o novo uniforme III para a temporada 2026. Com o emblema “O futuro vem de dentro”, a camisa é um tributo às categorias de base do clube. O novo manto fará sua estreia oficial em campo no próximo domingo, 9, contra o Corinthians, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com a elegância como conceito central, a nova camisa THIRD apresenta uma paleta sóbria e inédita na história do clube, combinando o tom vinho a detalhes em preto. A gola polo refinada complementa o visual sofisticado, enquanto o escudo do Red Bull Bragantino e o logo da PUMA surgem em aplicações monocromáticas. Na parte posterior, o destaque fica para o sign-off com a frase ‘O futuro vem de dentro’.

Pela primeira vez para o clube, a PUMA introduz o escudo em TPU texturizado, garantindo um visual contemporâneo e tecnológico. Alinhada às camisas HOME e AWAY da temporada, a peça é produzida em tecido 100% poliéster reciclado, unindo sustentabilidade, alta respirabilidade e leveza para os atletas.

Under My Wiiings

A iniciativa celebra especialmente o programa Under My Wiiings, do Red Bull Bragantino, que fomenta o desenvolvimento de jovens talentosos e prepara aquela que deve ser a primeira geração formada em casa a debutar na futura Red Bull Arena.