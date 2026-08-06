O Red Bull Bragantino revelou o novo uniforme III para a temporada 2026. Com o emblema “O futuro vem de dentro”, a camisa é um tributo às categorias de base do clube. O novo manto fará sua estreia oficial em campo no próximo domingo, 9, contra o Corinthians, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Com a elegância como conceito central, a nova camisa THIRD apresenta uma paleta sóbria e inédita na história do clube, combinando o tom vinho a detalhes em preto. A gola polo refinada complementa o visual sofisticado, enquanto o escudo do Red Bull Bragantino e o logo da PUMA surgem em aplicações monocromáticas. Na parte posterior, o destaque fica para o sign-off com a frase ‘O futuro vem de dentro’.
Pela primeira vez para o clube, a PUMA introduz o escudo em TPU texturizado, garantindo um visual contemporâneo e tecnológico. Alinhada às camisas HOME e AWAY da temporada, a peça é produzida em tecido 100% poliéster reciclado, unindo sustentabilidade, alta respirabilidade e leveza para os atletas.
Under My Wiiings
A iniciativa celebra especialmente o programa Under My Wiiings, do Red Bull Bragantino, que fomenta o desenvolvimento de jovens talentosos e prepara aquela que deve ser a primeira geração formada em casa a debutar na futura Red Bull Arena.
“O futuro vem de dentro” explora a filosofia do clube de sempre renovar o elenco com talentos formados em casa. O filme de lançamento retrata a trajetória e a expectativa de um atleta da base ao ter a oportunidade de treinar e integrar o elenco profissional, simbolizando o futuro a partir das origens do clube.
Preço e onde comprar
Os modelos adultos masculino (do PP ao 3GG) e feminino (do PP ao 2GG) chegam por R$ 429,99. A versão infantil (tamanhos 8 ao 16), por sua vez, chega por R$ 369,99. O manto estará disponível em PUMA, nas lojas PUMA do Morumbi Shopping e do Shopping Metrô Tatuapé, nas lojas oficiais do Red Bull Bragantino e em parceiras como Bayard, Centauro, Futfanatics e Netshoes.