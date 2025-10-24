O Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU Quito, no Equador, nesta quinta, 23, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2025 e terá agora uma missão dificílima pela frente para o jogo de volta, na próxima quinta, 30, no Allianz Parque.
Para chegar à final da competição sul-americana, o time de Abel Ferreira vai precisar de uma vitória por 3 gols de diferença para tentar a vaga na disputa por pênaltis ou vencer por 4 gols de diferença para se classificar para a final pela 7ª vez.
Na história da Copa Libertadores, 82 mata-matas tiveram vencedores nos jogos de ida por três ou mais gols de diferença, desde 1988, quando os jogos eliminatórios passaram a ser decididos em duas partidas. Antes disso, se os clubes empatassem por pontos nos dois primeiros jogos, um terceiro jogo, em campo neutro, decidia o duelo.
Na atual edição da Libertadores, o Corinthians perdeu também para um time equatoriano por 3 x 0, mas na 3ª Fase Preliminar. Na volta, na Neo Química Arena, venceu por 2 x 0, mas amargou a desclassificação. O Palmeiras, nas oitavas de final, venceu o Universtario-PER por 4 x 0, na ida, fora de casa, e se classificou com 0 x 0 em casa.
Desses 82 matas-matas, em apenas cinco vezes um time conseguiu reverter o placar e garantir a vaga para a fase seguinte. A primeira vez foi em 1993, quando o Sporting Cristal-PER perdeu a ida por 3 x 0 para o El Nacional-EQU, nas oitavas, e depois ganhou por 4 x 0, em Lima.
Depois disso, o mesmo ocorreu com o Cerro Porteño-PAR, em 1999, contra o Estudiantes de Mérida-VEN, nas oitavas de final. No ano seguinte, em 2000, o Nacional-URU ganhou do Bolívar, em casa, por 3 x 0, mas levou os mesmos 3 x 0 em La Paz e acabou eliminado das oitavas na disputa por pênaltis.
Em 2012, também nas oitavas, a Universidad Católica-CHI perdeu por 4 x 1 para o Deportivo Quito-EQU, na ida, mas depois venceu por 6 x 0, em Santiago. Já em 2017, na última vez em que um time reverteu uma derrota por três gols em mata-matas, o River Plate-ARG tomou de 3 x 0 do Jorge Wilstermann-BOL, na ida das quartas, mas depois emplacou um goleada de 8 x 0, em Buenos Aires, com 5 gols de Ignacio Scocco.
Em outras três vezes, os times visitantes reverteram a diferença de gols, mas não levaram a vaga, já que perderam nos pênaltis ou pelo critério de gol fora. Em 1989, no primeiro mata-mata assim, o Deportivo Táchira-VEN perdeu para o Sol de América-PAR na ida das oitavas por 3 x 0. Na volta, o time venezuelano ganhou por 3 x 0, mas perdeu nos pênaltis. Em 2005, na pré-Libertadores, o Peñarol-URU perdeu a ida para a LDU Quito-EQU por 3 x 0 e ganhou na volta por 4 x 1, em Montevidéu, mas acabou eliminado pelo gol fora. Já em 2018, o Vasco venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 4 x 0 em casa, na 3ª pré-Libertadores e levou de 4 x 0 fora, mas acabou vencendo nos pênaltis.
Entre os brasileiros um dos confrontos mais emblemáticos ocorreu em 1995, quando o Grêmio fez 5 x 0 no Palmeiras, na ida das quartas, e garantiu sua vaga no aperto, após perder por 5 x 1 em São Paulo.
Mata-matas de Libertadores com vitória no 1º jogo por 3 ou mais gols:
1989 – Oitavas de final
Sol de América-PAR 3 x 0 Dep. Táchira-VEN
Dep. Táchira-VEN 3 (2) x 0 (3) Sol de América-PAR
1989 – Oitavas de final
Internacional 6 x 2 Peñarol-URU
Peñarol-URU 1 x 2 Internacional
1990 – Oitavas de final
Pepeganga-VEN 0 x 6 Independiente-ARG
Independiente-ARG 3 x 0 Pepeganga-VEM
1991 – Oitavas de final
Nacional-URU 4 x 1 Bolívar-BOL
Bolívar-BOL 1 x 1 Nacional-URU
1991 – Oitavas de final
Deportes Concepción-CHI 0 x 3 América de Cali-COL
América de Cali-COL 3 x 3 Deportes Concepción-CHI
1991 – Quartas de final
Colo-Colo-CHI 4 x 0 Nacional-URU
Nacional-URU 2 x 0 Colo-Colo-CHI
1992 – Quartas de final
Newell’s Old Boys-ARG 4 x 0 San Lorenzo-ARG
San Lorenzo-ARG 1 x 1 Newell’s Old Boys-ARG
1992 – Semifinal
São Paulo 3 x 0 Barcelona-EQU
Barcelona-EQU 2 x 0 São Paulo
1993 – Oitavas de final
El Nacional-EQU 3 x 0 Sporting Cristal-PER
Sporting Cristal-PER 4 x 0 El Nacional-EQU
1993 – Oitavas de final
Flamengo 8 x 2 Minerven-VEN
Minerven-VEN 0 x 1 Flamengo
1993 – Final
São Paulo 5 x 1 Universidad Católica-CHI
Universidad Católica-CHI 2 x 0 São Paulo
1995 – Oitavas de final
Independiente-ARG 0 x 3 Vélez Sarsfield-ARG
Vélez Sarsfield-ARG 2 x 2 Independiente-ARG
1995 – Oitavas de final
Olimpia-PAR 0 x 3 Grêmio
Grêmio 2 x 0 Olimpia-PAR
1995 – Quartas de final
Grêmio 5 x 0 Palmeiras
Palmeiras 5 x 1 Grêmio
1996 – Quartas de final
Corinthians 0 x 3 Grêmio
Grêmio 0 x 1 Corinthians
1997 – Oitavas de final
Universidad Católica-CHI 4 x 0 Oriente Petrolero-BOL
Oriente Petrolero-BOL 1 x 5 Universidad Católica-CHI
1999 – Oitavas de final
Cerro Porteño-PAR 5 x 0 Nacional-URU
Nacional-URU 2 x 1 Cerro Porteño-PAR
1999 – Quartas de final
Estudiantes de Mérida-VEN 3 x 0 Cerro Porteño-PAR
Cerro Porteño-PAR 4 x 0 Estudiantes de Mérida-VEN
1999 – Semifinal
Deportivo Cali-COL 4 x 0 Cerro Porteño-PAR
Cerro Porteño-PAR 3 x 2 Deportivo Cali-COL
2000 – Oitavas de final
Cerro Porteño-PAR 0 x 4 River Plate-ARG
River Plate-ARG 1 x 0 Cerro Porteño-PAR
2000 – Oitavas de final
Nacional-URU 3 x 0 Bolívar-BOL
Bolívar-BOL 3 (5) x 0 (3) Nacional-URU
2000 – Semifinal
Boca Juniors-ARG 4 x 1 América-MEX
América-MEX 3 x 1 Boca Juniors-ARG
2002 – Oitavas de final
Olmedo-EQU 0 x 5 Morelia-MEX
Morelia-MEX 3 x 2 Olmedo-EQU
2004 – Oitavas de final
Dep. Táchira-VEN 3 x 0 Nacional-URU
Nacional-URU 2 x 2 Dep. Táchira-VEN
2004 – Quartas de final
São Paulo 3 x 0 Dep. Táchira-VEN
Dep. Táchira-VEN 1 x 4 São Paulo
2005 – Pré-Libertadores
LDU Quito-EQU 3 x 0 Peñarol-URU
Peñarol-URU 4 x 1 LDU Quito-EQU
2005 – Oitavas de final
Banfield-ARG 3 x 0 Independiente Medellín-COL
Independiente Medellín-COL 0 x 2 Banfield-ARG
2005 – Quartas de final
Chivas Guadalajara-MEX 4 x 0 Boca Juniors-ARG
Boca Juniors-ARG 0 x 0 Chivas Guadalajara-MEX
2005 – Quartas de final
São Paulo 4 x 0 Tigres-MEX
Tigres-MEX 2 x 1 São Paulo
2005 – Semifinal
Athletico-PR 3 x 0 Chivas Guadalajara-MEX
Chivas Guadalajara-MEX 2 x 2 Athletico-PR
2006 – Pré-Libertadores
River Plate-ARG 6 x 0 Oriente Petrolero-BOL
Oriente Petrolero-BOL 0 x 2 River Plate-ARG
2006 – Oitavas de final
Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Santa Fe-COL
Santa Fe-COL 3 x 1 Chivas Guadalajara-MEX
2006 – Oitavas de final
LDU Quito-EQU 4 x 0 Atlético Nacional-COL
Atlético Nacional-COL 0 x 1 LDU Quito-QUE
2006 – Pré-Libertadores
Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 Danubio-URU
Danubio-URU 1 x 2 Vélez Sarsfield-ARG
2007 – Pré-Libertadores
América-MEX 5 x 0 Sporting Cristal-PER
Sporting Cristal-PER 2 x 1 América-MEX
2007 – Oitavas de final
Cúcuta-COL 5 x 1 Toluca-MEX
Toluca-MEX 2 x 0 Cúcuta-COL
2007 – Oitavas de final
Defensor-URU 3 x 0 Flamengo
Flamengo 2 x 0 Defensor-URU
2007 – Oitavas de final
Boca Juniors-ARG 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
Vélez Sarsfield-ARG 3 x 1 Boca Juniors-ARG
2007 – Oitavas de final
América-MEX 3 x 0 Colo-Colo-CHI
Colo-Colo-CHI 2 x 1 América-MEX
2007 – Final
Boca Juniors-ARG 3 x 0 Grêmio
Grêmio 0 x 2 Boca Juniors-ARG
2009 – Pré-Libertadores
Palmeiras 5 x 1 Real Potosí-BOL
Real Potosí-BOL 0 x 2 Palmeiras
2009 – Pré-Libertadores
Independiente Medellín-COL 4 x 0 Peñarol-URU
Peñarol-URU 0 x 0 Independiente Medellín-COL
2009 – Pré-Libertadores
El Nacional-EQU 0 x 5 Nacional-PAR
Nacional-PAR 3 x 3 El Nacional-QUE
2009 – Oitavas de final
Estudiantes-ARG 3 x 0 Libertad-PAR
Libertad-PAR 0 x 0 Estudiantes-ARG
2010 – Oitavas de final
Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
Vélez Sarsfield-ARG 2 x 0 Chivas Guadalajara-MEX
2010 – Quartas de final
Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Libertad-PAR
Libertad-PAR 2 x 0 Chivas Guadalajara-MEX
2011 – Oitavas de final
Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 LDU Quito-EQU
LDU Quito-EQU 0 x 2 Vélez Sarsfield-ARG
2011 – Quartas de final
Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 Libertad-PAR
Libertad-PAR 2 x 4 Vélez Sarsfield-ARG
2012 – Pré-Libertadores
Peñarol-URU 4 x 0 Caracas-VEN
Caracas-VEN 1 x 1 Peñarol-URU
2012 – Pré-Libertadores
Arsenal-ARG 3 x 0 Sport Huncayo-PER
Sport Huncayo-PER 1 x 1 Arsenal-ARG
2012 – Oitavas de final
Deportivo Quito-EQU 4 x 1 Universidad de Chile-CHI
Universidad de Chile-CHI 6 x 0 Deportivo Quito-EQU
2013 – Pré-Libertadores
São Paulo 5 x 0 Bolívar-BOL
Bolívar-BOL 4 x 3 São Paulo
2014 – Semifinal
San Lorenzo-ARG 5 x 0 Bolívar-BOL
Bolívar-BOL 1 x 0 San Lorenzo-ARG
2015 – Pré-Libertadores
Corinthians 4 x 1 Once Caldas-COL
Once Caldas-COL 1 x 1 Corinthians
2016 – Oitavas de final
São Paulo 4 x 0 Toluca-MEX
Toluca-MEX 3 x 1 São Paulo
2017 – Quartas de final
Jorge Wilstermann-BOL 3 x 0 River Plate-ARG
River Plate-ARG 8 x 0 Jorge Wilstermann-BOL
2017 – Semifinal
Barcelona-EQU 0 x 3 Grêmio
Grêmio 0 x 1 Barcelona-EQU
2018 – 2ª Pré-Libertadores
Universidad Concepción-CHI 0 x 4 Vasco
Vasco 2 x 0 Universidad Concepción-CHI
2018 – 3ª Pré-Libertadores
Vasco 4 x 0 Jorge Wilstermann-BOL
Jorge Wilstermann-BOL 4 (2) x 0 (3) Vasco
2018 – Oitavas de final
Independiente-ARG 3 x 0 Santos
Santos 0 x 0 Independiente-ARG
2019 – 1ª Pré-Libertadores
Delfín-EQU 3 x 0 Nacional-PAR
Nacional-PAR 1 x 2 Delfín-EQU
2019 – 2ª Pré-Libertadores
Defensor-URU 3 x 0 Barcelona-EQU
Barcelona-EQU 1 x 0 Defensor-URU
2019 – Quartas de final
LDU Quito-EQU 0 x 3 Boca Juniors-ARG
Boca Juniors-ARG 0 x 0 LDU Quito-ARG
2020 – 2ª Pré-Libertadores
Barcelona-EQU 4 x 0 Sporting Cristal-PER
Sporting Cristal-PER 2 x 1 Barcelona-QUE
2020 – 2ª Pré-Libertadores
Independiente Medellín-COL 4 x 0 Dep. Táchira-VEN
Dep. Táchira-VEN 2 x 0 Independiente Medellín-COL
2020 – Semifinal
River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras
Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG
2021 – 1ª Pré-Libertadores
Royal Pari-BOL 1 x 4 Guaraní-PAR
Guaraní-PAR 1 x 1 Royal Pari-BOL
2021 – 2ª Pré-Libertadores
Grêmio 6 x 1 Ayacucho-PER
Ayacucho-PER 1 x 2 Grêmio
2021 – Quartas de final
Olimpia-PAR 1 x 4 Flamengo
Flamengo 5 x 1 Olimpia-PAR
2022 – 2ª Pré-Libertadores
Everton-CHI 3 x 0 Monagas-VEN
Monagas-VEN 1 x 0 Everton-CHI
2022 – Oitavas de final
Cerro Porteño-PAR 0 x 3 Palmeiras
Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño-PAR
2022 – Semifinal
Vélez Sarsfield-ARG 0 x 4 Flamengo
Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield-ARG
2023 – 1ª Pré-Libertadores
Nacional Potosí-BOL 1 x 6 El Nacional-EQU
El Nacional-EQU 3 x 1 Nacional Potosí-BOL
2023 – 2ª Pré-Libertadores
Magallanes-CHI 3 x 0 Always Ready-BOL
Always Ready-BOL 1 x 3 Magallanes-CHI
2023 – Quartas de final
Deportivo Pereira-COL 0 x 4 Palmeiras
Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira-COL
2024 – 2ª Pré-Libertadores
Always Ready-BOL 6 x 1 Sporting Cristal-PER
Sporting Cristal-PER 3 x 1 Always Ready-BOL
2024 – Oitavas de final
Peñarol-URU 4 x 0 The Strongest-BOL
The Strongest-BOL 1 x 0 Peñarol-URU
2024 – Semifinal
Botafogo 5 x 0 Peñarol-URU
Peñarol-URU 3 x 1 Botafogo
2024 – Semifinal
Atlético-MG 3 x 0 River Plate-ARG
River Plate-ARG 0 x 0 Atlético-MG
2025 – 2ª Pré-Libertadores
Monagas-VEN 0 x 4 Cerro Porteño-PAR
Cerro Porteño-PAR 3 x 1 Monagas-VEN
2025 – 3ª Pré-Libertadores
Barcelona-EQU 3 x 0 Corinthians
Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU
2025 – Oitavas de final
Universitario-PER 0 x 4 Palmeiras
Palmeiras 3 x 1 Universitario-PER
