O Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU Quito, no Equador, nesta quinta, 23, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2025 e terá agora uma missão dificílima pela frente para o jogo de volta, na próxima quinta, 30, no Allianz Parque.

Para chegar à final da competição sul-americana, o time de Abel Ferreira vai precisar de uma vitória por 3 gols de diferença para tentar a vaga na disputa por pênaltis ou vencer por 4 gols de diferença para se classificar para a final pela 7ª vez.

Na história da Copa Libertadores, 82 mata-matas tiveram vencedores nos jogos de ida por três ou mais gols de diferença, desde 1988, quando os jogos eliminatórios passaram a ser decididos em duas partidas. Antes disso, se os clubes empatassem por pontos nos dois primeiros jogos, um terceiro jogo, em campo neutro, decidia o duelo.

Na atual edição da Libertadores, o Corinthians perdeu também para um time equatoriano por 3 x 0, mas na 3ª Fase Preliminar. Na volta, na Neo Química Arena, venceu por 2 x 0, mas amargou a desclassificação. O Palmeiras, nas oitavas de final, venceu o Universtario-PER por 4 x 0, na ida, fora de casa, e se classificou com 0 x 0 em casa.

Desses 82 matas-matas, em apenas cinco vezes um time conseguiu reverter o placar e garantir a vaga para a fase seguinte. A primeira vez foi em 1993, quando o Sporting Cristal-PER perdeu a ida por 3 x 0 para o El Nacional-EQU, nas oitavas, e depois ganhou por 4 x 0, em Lima.

Depois disso, o mesmo ocorreu com o Cerro Porteño-PAR, em 1999, contra o Estudiantes de Mérida-VEN, nas oitavas de final. No ano seguinte, em 2000, o Nacional-URU ganhou do Bolívar, em casa, por 3 x 0, mas levou os mesmos 3 x 0 em La Paz e acabou eliminado das oitavas na disputa por pênaltis.

Em 2012, também nas oitavas, a Universidad Católica-CHI perdeu por 4 x 1 para o Deportivo Quito-EQU, na ida, mas depois venceu por 6 x 0, em Santiago. Já em 2017, na última vez em que um time reverteu uma derrota por três gols em mata-matas, o River Plate-ARG tomou de 3 x 0 do Jorge Wilstermann-BOL, na ida das quartas, mas depois emplacou um goleada de 8 x 0, em Buenos Aires, com 5 gols de Ignacio Scocco.

Em outras três vezes, os times visitantes reverteram a diferença de gols, mas não levaram a vaga, já que perderam nos pênaltis ou pelo critério de gol fora. Em 1989, no primeiro mata-mata assim, o Deportivo Táchira-VEN perdeu para o Sol de América-PAR na ida das oitavas por 3 x 0. Na volta, o time venezuelano ganhou por 3 x 0, mas perdeu nos pênaltis. Em 2005, na pré-Libertadores, o Peñarol-URU perdeu a ida para a LDU Quito-EQU por 3 x 0 e ganhou na volta por 4 x 1, em Montevidéu, mas acabou eliminado pelo gol fora. Já em 2018, o Vasco venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 4 x 0 em casa, na 3ª pré-Libertadores e levou de 4 x 0 fora, mas acabou vencendo nos pênaltis.

Entre os brasileiros um dos confrontos mais emblemáticos ocorreu em 1995, quando o Grêmio fez 5 x 0 no Palmeiras, na ida das quartas, e garantiu sua vaga no aperto, após perder por 5 x 1 em São Paulo.

Mata-matas de Libertadores com vitória no 1º jogo por 3 ou mais gols:

1989 – Oitavas de final

Sol de América-PAR 3 x 0 Dep. Táchira-VEN

Dep. Táchira-VEN 3 (2) x 0 (3) Sol de América-PAR

1989 – Oitavas de final

Internacional 6 x 2 Peñarol-URU

Peñarol-URU 1 x 2 Internacional

1990 – Oitavas de final

Pepeganga-VEN 0 x 6 Independiente-ARG

Independiente-ARG 3 x 0 Pepeganga-VEM

1991 – Oitavas de final

Nacional-URU 4 x 1 Bolívar-BOL

Bolívar-BOL 1 x 1 Nacional-URU

1991 – Oitavas de final

Deportes Concepción-CHI 0 x 3 América de Cali-COL

América de Cali-COL 3 x 3 Deportes Concepción-CHI

1991 – Quartas de final

Colo-Colo-CHI 4 x 0 Nacional-URU

Nacional-URU 2 x 0 Colo-Colo-CHI

1992 – Quartas de final

Newell’s Old Boys-ARG 4 x 0 San Lorenzo-ARG

San Lorenzo-ARG 1 x 1 Newell’s Old Boys-ARG

1992 – Semifinal

São Paulo 3 x 0 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 2 x 0 São Paulo

1993 – Oitavas de final

El Nacional-EQU 3 x 0 Sporting Cristal-PER

Sporting Cristal-PER 4 x 0 El Nacional-EQU

1993 – Oitavas de final

Flamengo 8 x 2 Minerven-VEN

Minerven-VEN 0 x 1 Flamengo

1993 – Final

São Paulo 5 x 1 Universidad Católica-CHI

Universidad Católica-CHI 2 x 0 São Paulo

1995 – Oitavas de final

Independiente-ARG 0 x 3 Vélez Sarsfield-ARG

Vélez Sarsfield-ARG 2 x 2 Independiente-ARG

1995 – Oitavas de final

Olimpia-PAR 0 x 3 Grêmio

Grêmio 2 x 0 Olimpia-PAR

1995 – Quartas de final

Grêmio 5 x 0 Palmeiras

Palmeiras 5 x 1 Grêmio

1996 – Quartas de final

Corinthians 0 x 3 Grêmio

Grêmio 0 x 1 Corinthians

1997 – Oitavas de final

Universidad Católica-CHI 4 x 0 Oriente Petrolero-BOL

Oriente Petrolero-BOL 1 x 5 Universidad Católica-CHI

1999 – Oitavas de final

Cerro Porteño-PAR 5 x 0 Nacional-URU

Nacional-URU 2 x 1 Cerro Porteño-PAR

1999 – Quartas de final

Estudiantes de Mérida-VEN 3 x 0 Cerro Porteño-PAR

Cerro Porteño-PAR 4 x 0 Estudiantes de Mérida-VEN

1999 – Semifinal

Deportivo Cali-COL 4 x 0 Cerro Porteño-PAR

Cerro Porteño-PAR 3 x 2 Deportivo Cali-COL

2000 – Oitavas de final

Cerro Porteño-PAR 0 x 4 River Plate-ARG

River Plate-ARG 1 x 0 Cerro Porteño-PAR

2000 – Oitavas de final

Nacional-URU 3 x 0 Bolívar-BOL

Bolívar-BOL 3 (5) x 0 (3) Nacional-URU

2000 – Semifinal

Boca Juniors-ARG 4 x 1 América-MEX

América-MEX 3 x 1 Boca Juniors-ARG

2002 – Oitavas de final

Olmedo-EQU 0 x 5 Morelia-MEX

Morelia-MEX 3 x 2 Olmedo-EQU

2004 – Oitavas de final

Dep. Táchira-VEN 3 x 0 Nacional-URU

Nacional-URU 2 x 2 Dep. Táchira-VEN

2004 – Quartas de final

São Paulo 3 x 0 Dep. Táchira-VEN

Dep. Táchira-VEN 1 x 4 São Paulo

2005 – Pré-Libertadores

LDU Quito-EQU 3 x 0 Peñarol-URU

Peñarol-URU 4 x 1 LDU Quito-EQU

2005 – Oitavas de final

Banfield-ARG 3 x 0 Independiente Medellín-COL

Independiente Medellín-COL 0 x 2 Banfield-ARG

2005 – Quartas de final

Chivas Guadalajara-MEX 4 x 0 Boca Juniors-ARG

Boca Juniors-ARG 0 x 0 Chivas Guadalajara-MEX

2005 – Quartas de final

São Paulo 4 x 0 Tigres-MEX

Tigres-MEX 2 x 1 São Paulo

2005 – Semifinal

Athletico-PR 3 x 0 Chivas Guadalajara-MEX

Chivas Guadalajara-MEX 2 x 2 Athletico-PR

2006 – Pré-Libertadores

River Plate-ARG 6 x 0 Oriente Petrolero-BOL

Oriente Petrolero-BOL 0 x 2 River Plate-ARG

2006 – Oitavas de final

Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Santa Fe-COL

Santa Fe-COL 3 x 1 Chivas Guadalajara-MEX

2006 – Oitavas de final

LDU Quito-EQU 4 x 0 Atlético Nacional-COL

Atlético Nacional-COL 0 x 1 LDU Quito-QUE

2006 – Pré-Libertadores

Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 Danubio-URU

Danubio-URU 1 x 2 Vélez Sarsfield-ARG

2007 – Pré-Libertadores

América-MEX 5 x 0 Sporting Cristal-PER

Sporting Cristal-PER 2 x 1 América-MEX

2007 – Oitavas de final

Cúcuta-COL 5 x 1 Toluca-MEX

Toluca-MEX 2 x 0 Cúcuta-COL

2007 – Oitavas de final

Defensor-URU 3 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Defensor-URU

2007 – Oitavas de final

Boca Juniors-ARG 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG

Vélez Sarsfield-ARG 3 x 1 Boca Juniors-ARG

2007 – Oitavas de final

América-MEX 3 x 0 Colo-Colo-CHI

Colo-Colo-CHI 2 x 1 América-MEX

2007 – Final

Boca Juniors-ARG 3 x 0 Grêmio

Grêmio 0 x 2 Boca Juniors-ARG

2009 – Pré-Libertadores

Palmeiras 5 x 1 Real Potosí-BOL

Real Potosí-BOL 0 x 2 Palmeiras

2009 – Pré-Libertadores

Independiente Medellín-COL 4 x 0 Peñarol-URU

Peñarol-URU 0 x 0 Independiente Medellín-COL

2009 – Pré-Libertadores

El Nacional-EQU 0 x 5 Nacional-PAR

Nacional-PAR 3 x 3 El Nacional-QUE

2009 – Oitavas de final

Estudiantes-ARG 3 x 0 Libertad-PAR

Libertad-PAR 0 x 0 Estudiantes-ARG

2010 – Oitavas de final

Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG

Vélez Sarsfield-ARG 2 x 0 Chivas Guadalajara-MEX

2010 – Quartas de final

Chivas Guadalajara-MEX 3 x 0 Libertad-PAR

Libertad-PAR 2 x 0 Chivas Guadalajara-MEX

2011 – Oitavas de final

Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 LDU Quito-EQU

LDU Quito-EQU 0 x 2 Vélez Sarsfield-ARG

2011 – Quartas de final

Vélez Sarsfield-ARG 3 x 0 Libertad-PAR

Libertad-PAR 2 x 4 Vélez Sarsfield-ARG

2012 – Pré-Libertadores

Peñarol-URU 4 x 0 Caracas-VEN

Caracas-VEN 1 x 1 Peñarol-URU

2012 – Pré-Libertadores

Arsenal-ARG 3 x 0 Sport Huncayo-PER

Sport Huncayo-PER 1 x 1 Arsenal-ARG

2012 – Oitavas de final

Deportivo Quito-EQU 4 x 1 Universidad de Chile-CHI

Universidad de Chile-CHI 6 x 0 Deportivo Quito-EQU

2013 – Pré-Libertadores

São Paulo 5 x 0 Bolívar-BOL

Bolívar-BOL 4 x 3 São Paulo

2014 – Semifinal

San Lorenzo-ARG 5 x 0 Bolívar-BOL

Bolívar-BOL 1 x 0 San Lorenzo-ARG

2015 – Pré-Libertadores

Corinthians 4 x 1 Once Caldas-COL

Once Caldas-COL 1 x 1 Corinthians

2016 – Oitavas de final

São Paulo 4 x 0 Toluca-MEX

Toluca-MEX 3 x 1 São Paulo

2017 – Quartas de final

Jorge Wilstermann-BOL 3 x 0 River Plate-ARG

River Plate-ARG 8 x 0 Jorge Wilstermann-BOL

2017 – Semifinal

Barcelona-EQU 0 x 3 Grêmio

Grêmio 0 x 1 Barcelona-EQU

2018 – 2ª Pré-Libertadores

Universidad Concepción-CHI 0 x 4 Vasco

Vasco 2 x 0 Universidad Concepción-CHI

2018 – 3ª Pré-Libertadores

Vasco 4 x 0 Jorge Wilstermann-BOL

Jorge Wilstermann-BOL 4 (2) x 0 (3) Vasco

2018 – Oitavas de final

Independiente-ARG 3 x 0 Santos

Santos 0 x 0 Independiente-ARG

2019 – 1ª Pré-Libertadores

Delfín-EQU 3 x 0 Nacional-PAR

Nacional-PAR 1 x 2 Delfín-EQU

2019 – 2ª Pré-Libertadores

Defensor-URU 3 x 0 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 1 x 0 Defensor-URU

2019 – Quartas de final

LDU Quito-EQU 0 x 3 Boca Juniors-ARG

Boca Juniors-ARG 0 x 0 LDU Quito-ARG

2020 – 2ª Pré-Libertadores

Barcelona-EQU 4 x 0 Sporting Cristal-PER

Sporting Cristal-PER 2 x 1 Barcelona-QUE

2020 – 2ª Pré-Libertadores

Independiente Medellín-COL 4 x 0 Dep. Táchira-VEN

Dep. Táchira-VEN 2 x 0 Independiente Medellín-COL

2020 – Semifinal

River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras

Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG

2021 – 1ª Pré-Libertadores

Royal Pari-BOL 1 x 4 Guaraní-PAR

Guaraní-PAR 1 x 1 Royal Pari-BOL

2021 – 2ª Pré-Libertadores

Grêmio 6 x 1 Ayacucho-PER

Ayacucho-PER 1 x 2 Grêmio

2021 – Quartas de final

Olimpia-PAR 1 x 4 Flamengo

Flamengo 5 x 1 Olimpia-PAR

2022 – 2ª Pré-Libertadores

Everton-CHI 3 x 0 Monagas-VEN

Monagas-VEN 1 x 0 Everton-CHI

2022 – Oitavas de final

Cerro Porteño-PAR 0 x 3 Palmeiras

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño-PAR

2022 – Semifinal

Vélez Sarsfield-ARG 0 x 4 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield-ARG

2023 – 1ª Pré-Libertadores

Nacional Potosí-BOL 1 x 6 El Nacional-EQU

El Nacional-EQU 3 x 1 Nacional Potosí-BOL

2023 – 2ª Pré-Libertadores

Magallanes-CHI 3 x 0 Always Ready-BOL

Always Ready-BOL 1 x 3 Magallanes-CHI

2023 – Quartas de final

Deportivo Pereira-COL 0 x 4 Palmeiras

Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira-COL

2024 – 2ª Pré-Libertadores

Always Ready-BOL 6 x 1 Sporting Cristal-PER

Sporting Cristal-PER 3 x 1 Always Ready-BOL

2024 – Oitavas de final

Peñarol-URU 4 x 0 The Strongest-BOL

The Strongest-BOL 1 x 0 Peñarol-URU

2024 – Semifinal

Botafogo 5 x 0 Peñarol-URU

Peñarol-URU 3 x 1 Botafogo

2024 – Semifinal

Atlético-MG 3 x 0 River Plate-ARG

River Plate-ARG 0 x 0 Atlético-MG

2025 – 2ª Pré-Libertadores

Monagas-VEN 0 x 4 Cerro Porteño-PAR

Cerro Porteño-PAR 3 x 1 Monagas-VEN

2025 – 3ª Pré-Libertadores

Barcelona-EQU 3 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU

2025 – Oitavas de final

Universitario-PER 0 x 4 Palmeiras

Palmeiras 3 x 1 Universitario-PER

