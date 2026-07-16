Um forte candidato ao Prêmio Marta de gol mais bonito aconteceu em plena Copa do Mundo Masculina. Horas depois da vitória da Inglaterra sobre a Argentina, na última quarta-feira, 15, o noticiário esportivo não queria muito mais saber de Harry Kane ou Lionel Messi.

Rose Lavelle, uma das jogadoras mais vencedoras com a seleção americana na atualidade, marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Gotham FC diante do Washington Spirit, em partida disputada no CitiField, primordialmente um campo de beisebol, usado pelo New York Mets.

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A meia-atacante recebeu a bola na entrada da área, colocou a entre as pernas da zagueira, olhou para a goleiro e deu uma cavadinha milimétrica para marcar um golaço. O curioso é que a partida foi um reencontro da final da NWSL do ano passado, quando Lavelle marcou o gol da vitória por 1 a 0.

A partida da última quarta registrou também um recorde de público em Nova York, 42.175 pessoas, o segundo maior público da história da liga.

Tanto o Prêmio Marta quanto o Prêmio Puskas se referem ao gol mais bonito da temporada, segundo eleição no The Best, da Fifa. Anteriormente, homens e mulheres concorriam na premiação que leva o nome do ex-jogador. A premiação foi dividida entre homens e mulheres em 2024.

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