Uma dívida com Cuéllar pode custar pontos ao Grêmio no Brasileirão. Pelo prazo divulgado, eventual desconto tende a ficar para 2027. A Fifa precisa explicar o peso da punição.

O Grêmio chegou a cinco transfer bans. Uma das cobranças pode custar seis pontos no Campeonato Brasileiro. A TNT Sports divulgou o risco de punição, também apurado pelos repórteres Marco Souza e Filipe Duarte, em reportagem publicada em GZH. Segundo o ge, a dívida com o volante colombiano Gustavo Cuéllar é de cerca de R$ 9,3 milhões. A Câmara de Resolução de Disputas da Fifa analisou o caso em 2 de outubro. O clube confirmou ao ge que recebeu a notificação nesta sexta-feira (13), com prazo de 30 dias para regularizar a pendência. Ao Portal do Gremista, o Grêmio contestou a possibilidade de perder pontos.

A origem da dívida diz muito sobre gestão. O futebol brasileiro conhece bem a prática de assumir um compromisso, atrasar o pagamento e negociar mais prazo quando chega a cobrança.

Em fevereiro, o Grêmio acertou quanto e quando pagaria para encerrar o contrato com Cuéllar. Segundo a defesa do jogador, o clube deixou de pagar as três primeiras parcelas. Com isso, o saldo venceu antecipadamente. Foi o descumprimento de um compromisso assumido pelo próprio clube que levou a cobrança à Fifa.

Quando a dívida chega à tabela

O artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa trata do descumprimento de decisões. Impedir o registro de novos jogadores é uma forma de pressionar o clube a pagar. Em certas circunstâncias, o Comitê Disciplinar pode também determinar a perda de pontos ou o rebaixamento. Entre as hipóteses estão infrações repetidas ou graves e o descumprimento persistente, que o Código caracteriza quando o bloqueio já durou mais de três janelas completas e consecutivas após a notificação da decisão. Os cinco bloqueios podem pesar na análise do histórico do Grêmio. A contagem, por si só, é insuficiente para tirar pontos.

Publicidade Continua após a publicidade

Em 2025, o Comitê Disciplinar registrou que o Al Batin, da Arábia Saudita, havia acumulado 25 bloqueios desde 2021. Naquele caso, determinou que a federação saudita descontasse seis pontos se o clube deixasse passar o prazo de 30 dias sem pagar. O histórico justificava endurecer a punição. Por que seis?

Quantos pontos vale uma dívida?

A Fifa sabe fazer uma tabela quando quer. O Anexo 1 do Código Disciplinar indica faixas de multa conforme o valor devido. Para a perda de pontos, valem os critérios gerais do artigo 25, que manda considerar as circunstâncias do caso, os agravantes e os atenuantes. Cabe a quem julga explicar como esses fatores pesaram na escolha do número de pontos.

O Código já exigiu expressamente que o desconto fosse proporcional ao valor da dívida. Em 2014, ao julgar um recurso do clube grego Aris, o Tribunal Arbitral do Esporte já pedia que a Fifa explicasse melhor como chegava ao tamanho dessas sanções. A regra mudou, mas a pergunta continua.

Em 2020, o Cruzeiro começou a Série B com seis pontos a menos por descumprir uma ordem de pagamento de 850 mil euros ao Al Wahda pelo empréstimo do volante Denilson. Seis também foi o número escolhido no caso do Al Batin e é o que se noticia agora no caso Cuéllar. São dívidas de origens distintas e clubes com históricos diferentes. Quando o número se repete, a fundamentação é o que permite saber se houve dosimetria ou carimbo. Com os critérios que a Fifa divulga hoje, eu teria a mesma pergunta se amanhã um clube perdesse quatro ou oito pontos.

Em qual Brasileirão?

A CBF marcou a última rodada da Série A para 2 de dezembro. O prazo divulgado para o Grêmio pagar vai até 13 de dezembro. Se essa for a data-limite para evitar a sanção, o desconto só poderá ser executado depois da última rodada. Nesse cenário, me parece mais consistente que eventual perda de pontos recaia sobre o Brasileiro de 2027, na divisão em que o clube estiver. Mexer na classificação de 2026 depois da rodada final afetaria também os clubes que disputam permanência e vagas. Essa é a lógica, mas….

A resposta definitiva depende do inteiro teor da decisão da Fifa.

Quando um clube acumula bloqueios e continua deixando de pagar, é razoável perguntar se a medida ainda tem força para mudar seu comportamento. O direito também serve para mudar práticas, como as regras do movimento jurídico privado do esporte. Regras que o futebol aprendeu a tratar como parte da rotina. Se impedir o registro de jogadores já não basta para fazer cumprir uma decisão, tirar pontos pode ser o próximo passo. E, se forem seis, a Fifa precisa explicar por quê.