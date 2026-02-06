PLACAR narrou, e segue narrando, a história do futebol e da cultura do Brasil, em reportagens bombásticas, entrevistas saborosas e fotografias icônicas, publicadas em mais de 1500 edições desde 1970. Para além da paixão nacional pela bola, a política e os costumes dos brasileiros sempre marcaram presença em nossas páginas, mesmo nos anos de chumbo, como mostra o documentário Placar, a Revista Militante, que estreia nesta sexta-feira, 6, na plataforma Reserva Imovision.

O filme é uma investigação contundente sobre o papel da revista como espaço de resistência política durante a ditadura militar brasileira. Muito além das quatro linhas, o filme revela como o futebol e o jornalismo esportivo se tornaram ferramentas de pensamento crítico, enfrentamento e debate em um dos períodos mais sombrios da história do país.

Ao revisitar a trajetória da revista, o documentário mostra como PLACAR extrapolou o universo esportivo e assumiu uma postura editorial ousada, abrindo espaço para reflexões políticas, críticas ao regime e defesa da democracia – em um momento em que a censura e a repressão limitavam severamente a liberdade de expressão no Brasil.

Com acesso a arquivos históricos, capas emblemáticas, textos marcantes e depoimentos de jornalistas, intelectuais e personagens fundamentais desse período, Placar – A Revista Militante constrói um retrato preciso de como o futebol, frequentemente visto como território neutro ou alienado, foi também palco de disputas ideológicas e simbólicas.

Exibido em festivais e amplamente debatido, Placar – A Revista Militante chega à Reserva Imovision como um título essencial para compreender a relação entre cultura popular, poder e resistência no Brasil.

A Reserva Imovision conta com mais de 500 filmes disponíveis, além de longas inéditos, séries e clássicos do cinema mundial. Com forte aposta em curadoria, a plataforma também se destaca pela presença de títulos de gênero, cinema autoral e produções exclusivas.

Placar – A Revista Militante

Estreia: 06 de fevereiro de 2026

Onde assistir: Exclusivamente na Reserva Imovision

Gênero: Documentário

País: Brasil

Atrações do filme sobre PLACAR

“É um filme sobre futebol e jornalismo”, definiu o diretor-geral e idealizador do documentário, Ricardo Corrêa, na primeira exibição do filme, no Museu do Futebol, em dezembro passado.

Assim, Corrêa iniciou sua trajetória na Editora Abril como office boy, se consagrou como um dos maiores fotojornalistas do país e trabalhou na revista por mais de 20 anos. “A PLACAR não apenas narrou, foi protagonista, desafiadora, amou os craques, odiou cartolas, lutou pelo futebol, pela democracia, divertiu, denunciou, escandalizou”, definiu.