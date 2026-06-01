Mesmo com um time repleto de reservas e com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0, no Allianz Parque, no último domingo, 31, chegou a 12 jogos de invencibilidade e conquistou o simbólico título de campeão do 1º turno do Brasileirão 2026.

Com 41 pontos em 18 jogos, o Alviverde não pode mais ser alcançado pelo Flamengo, vice-líder com 34 pontos e um jogo a menos. Assim, conquistou o 1º turno pela terceira vez na história – as outras foram em 2016 e 2022.

A campanha atual do Palmeiras, porém, é a melhor de sua história no 1º turno. Com 41 pontos, o time de 2026 superou os de 2022 e 2025, que fizeram 39 pontos.

Desde 2003, a melhor campanha no 1º turno é a do Botafogo de 2023, com 47 pontos (15 vitórias), seguida pela do Corinthians de 2017, com também 47 pontos, mas 14 vitórias. Caso ganhe do Coritiba, fora de casa, na última rodada do 1º turno de 2026, que será disputada depois da Copa do Mundo, no dia 22 de julho, o Palmeiras poderá ficar com a terceira melhor campanha geral, com 44 pontos, superando o Flamengo de 2025, que fez 43 pontos.

Na história do Brasileirão, 17 campeões do 1º turno ficaram com o título no final do campeonato. Apenas Grêmio (2008), Internacional (2009), Atlético Mineiro (2012), São Paulo (2018 e 2020) e Botafogo (2023) não ficaram com o título.

Campeões do 1º turno do Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2026):

4 – Corinthians (2005, 2011, 2015 e 2017)

4 – São Paulo (2006, 2007, 2018 e 2020)

3 – Cruzeiro (2003, 2013 e 2014)

[3] – Palmeiras (2016, 2022 e 2026)

2 – Atlético-MG (2012 e 2021)

2 – Botafogo (2023 e 2024)

2 – Flamengo (2019 e 2025)

1 – Fluminense (2010)

1 – Grêmio (2008)

1 – Internacional (2009)

1 – Santos (2004)

Campeões do 2º turno do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):

4 – São Paulo (2006, 2007, 2008 e 2012)

3 – Cruzeiro (2003, 2009 e 2013)

3 – Palmeiras (2016, 2018 e 2025)

2 – Atlético-MG (2021 e 2023)

2 – Corinthians (2014 e 2015)

2 – Flamengo (2019 e 2020)

2 – Internacional (2005 e 2022)

1 – Chapecoense (2017)

1 – Fluminense (2011)

1 – Grêmio (2010)

1 – Botafogo (2024)

1 – Santos (2004)

Mais ‘títulos’ de turno do Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

8 – São Paulo

6 – Corinthians

6 – Cruzeiro

[5] – Palmeiras

4 – Atlético-MG

4 – Flamengo

3 – Botafogo

3 – Internacional

2 – Fluminense

2 – Grêmio

2 – Santos

1 – Chapecoense