O Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0, no domingo, 8, pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão 2026 e se isolou como o time com mais vitórias na casa do rival.

Com um gol de Flaco López no final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, o alviverde chegou a sua 7ª vitória na Neo Química Arena, deixou o Flamengo para trás, e é agora o time que mais derrotou o Corinthians em Itaquera.

Em 24 jogos na Neo Química Arena contra o Palmeiras, o Corinthians tem agora 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 23 gols marcados e 22 gols sofridos. No Allianz Parque, são 6 vitórias para cada lado, 4 empates, 18 gols do Palmeiras e 16 gols do Corinthians.

Clubes com mais vitórias sobre o Corinthians em Itaquera:

(2014-2026)

[7] – Palmeiras (24 jogos)

6 – Flamengo (16 jogos)

5 – Bragantino (8 jogos)

4 – Fluminense (15 jogos)

3 – Atlético-GO (7 jogos)

3 – Atlético-MG (11 jogos)

3 – Cruzeiro (11 jogos)