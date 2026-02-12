O torcedor do Londrina foi transportado para a década de 1990. A classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense, com direito a recorde de oito jogos sem perder lembrou os tempos em que o time era dirigido pelo ator Nuno Leal Maia.

A história curiosa, com autêntica pitada folclórica do futebol brasileiro, foi contada por PLACAR, em maio de 1996, sob a chamada: “O Tubarão é maluco — O presidente do Londrina contrata ator e TV, distribui bois e coloca garotas na beira do campo”.

“No começo do ano, o Londrina investiu no ator e dublê de técnico Nuno Leal Maia. No Tubarão, loucura pouca é bobagem”, diz o texto, relembrando os sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates) entre 1993 e 1996. Hoje, já são quatro vitórias e quatro empates. Na semifinal do Paranaense, o time enfrenta o Athletico, no Estádio do Café, no domingo, 15.

Sequência de vitórias do Londrina

Londrina 2×0 Operário-PR

Coritiba 2×2 Londrina

Azuriz 0x2 Londrina

Londrina 2×0 Galo Maringá

Andraus 1×6 Londrina

Londrina 0x0 Cianorte

São Joseense 1×1 Londrina

Londrina 1 (3) x (0) 1 São Joseense

“Quase fui um craque”