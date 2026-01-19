Quando um atleta decide seu próximo passo, quase sempre imaginamos que o dinheiro é o fator central. No caso de Gerson, essa lógica não apenas se confirmou como ajudou a conduzir uma escolha equivocada. Ao deixar o Flamengo para defender o Zenit e, poucos meses depois, retornar ao futebol brasileiro, para jogar no Cruzeiro, fica claro que a decisão foi guiada quase exclusivamente pelo aspecto financeiro, ignorando variáveis fundamentais de planejamento esportivo e carreira.

Ele saiu do clube de maior investimento do país, onde era capitão, protagonista e presença constante nas convocações para a seleção brasileira às vésperas de uma Copa do Mundo, para atuar em um mercado periférico, fora das principais competições europeias. No papel, parecia o movimento perfeito: contrato valorizado, promessa de projeção internacional e a sensação de um suposto salto natural na carreira. Na prática, foi um erro.

Gerson descobriu rapidamente o que muitos executivos, empreendedores e profissionais também aprendem da forma mais dura: decisões tomadas apenas pelo dinheiro tendem a cobrar um preço alto. Toda mudança envolve cultura, adaptação, contexto, rotina e propósito. No plano financeiro, é inegável que a carreira segue bem remunerada. Salários altos e contratos sólidos mostram eficiência na negociação. O problema está na gestão esportiva da trajetória.

O excesso de transferências, a falta de continuidade e a escolha de ambientes pouco aderentes ao seu perfil evidenciam uma condução de carreira ruim, sem um projeto claro, contínuo e coerente. Cada acordo pode até parecer bom isoladamente, mas, juntos, não constroem uma estratégia.

No mundo corporativo, aceitar uma proposta com salário maior, mas sem perspectiva de crescimento, exposição ou poder de decisão, costuma ser visto como um erro de carreira. No futebol, o impacto é ainda mais severo. O tempo é curto e o desempenho define valor. Um ambiente onde o atleta não rende ou não se adapta corrói algo que o dinheiro não recompõe: confiança, visibilidade e relevância competitiva, processo semelhante ao de executivos que veem sua influência e valor interno diminuírem ao longo do tempo.