O futebol brasileiro vive um processo de transformação.

Grande parte dos clubes está se estruturando e buscando gestões mais profissionais, novas fontes de receita e estratégias de marca. As principais arenas se modernizaram, as transmissões ganharam qualidade de cinema e as marcas se fazem cada vez mais presentes. O jogo virou entretenimento, o torcedor virou consumidor e o futebol se consolidou como uma indústria bilionária.

Mas no centro desse negócio, o comando do espetáculo ainda é conduzido por uma arbitragem que opera fora desse mesmo padrão de profissionalismo.

A principal autoridade do campo, responsável por garantir a integridade e a credibilidade do produto, segue presa a um modelo amador e desvalorizado.

Enquanto marcas investem milhões para associar sua imagem a um produto confiável, a arbitragem brasileira ainda carece de estrutura, formação e dedicação exclusiva. Muitos árbitros precisam de outros empregos para complementar a renda. E quando a base da credibilidade é instável, todo o ecossistema perde valor.

No esporte como negócio, confiança é ativo.

Cada erro de apito mal explicado mina a percepção de integridade, fragiliza o produto e contamina o valor de mercado do futebol brasileiro.

O torcedor perde confiança, o patrocinador repensa investimentos e a marca futebol se desgasta diante de quem deveria financiá-la.

Nas principais ligas do mundo, a arbitragem é tratada como parte estratégica do negócio.

Na Premier League, os árbitros são profissionais em tempo integral, com salários compatíveis à responsabilidade, programas de performance e formação contínua. Lá, entende-se que credibilidade não é detalhe, é o pilar que sustenta um produto de bilhões.

Profissionalizar a arbitragem é proteger o valor do futebol brasileiro como marca global.

É garantir que emoção e confiança caminhem lado a lado, dentro e fora de campo.

Porque o futebol pode viver de paixão, mas sobrevive de reputação.

E reputação, no esporte como em qualquer negócio, é o que faz o jogo continuar.