Depois de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Mirassol confirmou sua classificação para a Copa Libertadores de 2026 via Brasileirão 2025. O time interior paulista ainda não está garantido na fase de grupos, mas já tem a sua participação confirmada, pelo menos, na segunda fase (preliminar).

O Mirassol será o 32º clube a disputar o torneio sul-americano desde 1960, sendo o 10º paulista e o sexto do interior do estado de São Paulo, depois de Guarani, São Caetano, Santo André, Paulista e Red Bull Bragantino. Em sua primeira participação na Série A do Brasileirão em 2025, o Leão Caipira será o primeiro estreante e se classificar para a Libertadores.

Já o Palmeiras, recordista de participações entre os brasileiros, vai para sua 11ª participação seguida, outra recorde entre os clubes daqui. O Flamengo, que vai fazer a final de 2025 contra o Palmeiras, disputará em 2026 sua 10ª Liberta consecutiva.

No Brasileirão, Botafogo (5º colocado com 55 pontos), Fluminense (6º com 54) e Bahia (7º com 53) estão próximos também de se classificar para a próxima edição da Libertadores.

Entre os 11 países que já disputaram a Libertadores, o Brasil é aquele que contou com mais participantes na história da competição (32), seguido por Venezuela (28), Argentina (26), Peru (25), Bolívia e Chile (22), Uruguai (20), Equador (19), México (18), Colômbia (17) e Paraguai (13).

Em 2026, além do Mirassol, a Libertadores terá mais cinco estreantes: os argentinos Platense (campeão do Torneio Apertura 2025) e o Independiente Rivadavia (campeão da Copa Argentina), o paraguaio 2 de Mayo (vice-campeão da Copa Paraguai 2025), o peruano Cusco (vice-campeão peruano 2025) e o uruguaio Juventud (2º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2025)

Participações dos Brasileiros na Copa Libertadores (1960-2026):

[26] – Palmeiras

23 – São Paulo

[22] – Flamengo

22 – Grêmio

18 – Corinthians

[18] – Cruzeiro

16 – Internacional

16 – Santos

14 – Atlético-MG

10 – Fluminense

9 – Athletico-PR

9 – Vasco

7 – Botafogo

4 – Bahia

3 – Fortaleza

3 – Guarani

3 – São Caetano

2 – Coritiba

2 – Red Bull Bragantino

2 – Sport

1 – América-MG

1 – Bangu

1 – Chapecoense

1 – Criciúma

1 – Goiás

1 – Juventude

[1] – Mirassol 1 – Náutico 1 – Paraná 1 – Paulista 1 – Paysandu 1 – Santo André