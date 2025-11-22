Depois de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Mirassol confirmou sua classificação para a Copa Libertadores de 2026 via Brasileirão 2025. O time interior paulista ainda não está garantido na fase de grupos, mas já tem a sua participação confirmada, pelo menos, na segunda fase (preliminar).
O Mirassol será o 32º clube a disputar o torneio sul-americano desde 1960, sendo o 10º paulista e o sexto do interior do estado de São Paulo, depois de Guarani, São Caetano, Santo André, Paulista e Red Bull Bragantino. Em sua primeira participação na Série A do Brasileirão em 2025, o Leão Caipira será o primeiro estreante e se classificar para a Libertadores.
Já o Palmeiras, recordista de participações entre os brasileiros, vai para sua 11ª participação seguida, outra recorde entre os clubes daqui. O Flamengo, que vai fazer a final de 2025 contra o Palmeiras, disputará em 2026 sua 10ª Liberta consecutiva.
No Brasileirão, Botafogo (5º colocado com 55 pontos), Fluminense (6º com 54) e Bahia (7º com 53) estão próximos também de se classificar para a próxima edição da Libertadores.
Entre os 11 países que já disputaram a Libertadores, o Brasil é aquele que contou com mais participantes na história da competição (32), seguido por Venezuela (28), Argentina (26), Peru (25), Bolívia e Chile (22), Uruguai (20), Equador (19), México (18), Colômbia (17) e Paraguai (13).
Em 2026, além do Mirassol, a Libertadores terá mais cinco estreantes: os argentinos Platense (campeão do Torneio Apertura 2025) e o Independiente Rivadavia (campeão da Copa Argentina), o paraguaio 2 de Mayo (vice-campeão da Copa Paraguai 2025), o peruano Cusco (vice-campeão peruano 2025) e o uruguaio Juventud (2º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2025)
Participações dos Brasileiros na Copa Libertadores (1960-2026):
[26] – Palmeiras
23 – São Paulo
[22] – Flamengo
22 – Grêmio
18 – Corinthians
[18] – Cruzeiro
16 – Internacional
16 – Santos
14 – Atlético-MG
10 – Fluminense
9 – Athletico-PR
9 – Vasco
7 – Botafogo
4 – Bahia
3 – Fortaleza
3 – Guarani
3 – São Caetano
2 – Coritiba
2 – Red Bull Bragantino
2 – Sport
1 – América-MG
1 – Bangu
1 – Chapecoense
1 – Criciúma
1 – Goiás
1 – Juventude
[1] – Mirassol 1 – Náutico 1 – Paraná 1 – Paulista 1 – Paysandu 1 – Santo André