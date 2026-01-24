Os patrocínios exclusivos ao futebol feminino têm crescido no país assim como o investimento na estrutura das equipes que disputam o Brasileirão. Hoje, metade dos patrocínios são dedicados somente aos times femininos, desvinculados do masculino.

De acordo com dados divulgados nesta semana pelo Mapa do Patrocínio de uniformes de futebol no Brasil, produzido pelo Ibope Repucom, 92 empresas estamparam suas marcas nos uniformes das 16 equipes da competição em 2025. A pesquisa englobou patrocínios fixos, pontuais e fornecedores de material esportivo.

O segmento financeiro liderou o número de marcas no feminino, com 13 empresas. Foi seguido pelas casas de aposta (12), marcas relacionadas à saúde (8), tecnologia e aplicativos (6), e higiene pessoal e beleza (5). Empresas de outros diversos segmentos, somadas, ficaram em 49. Apenas dois patrocínios foram parcerias pontuais.

“O futebol feminino brasileiro está passando por uma fase de ampliação, não apenas no desempenho das atletas e nas conquistas em campo, mas também no aumento expressivo da visibilidade, da estrutura e da presença midiática proporcionada por transmissões televisivas e pelo interesse crescente do público. Neste cenário, investir é colaborar diretamente para consolidar o crescimento da modalidade. O apoio ao esporte está alinhado à nossa estratégia e, por isso, optamos por patrocinar o Brasileirão Feminino de 2025″, disse Diego Bittencourt, diretor da Start Bet, patrocinadora oficial da atual edição do Brasileirão Feminino e também da Copa do Brasil Feminina.