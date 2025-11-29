Campeão da Copa Libertadores de 2019 e de 2022 como lateral-esquerdo pelo Flamengo, o técnico Filipe Luís pode entrar para o seleto grupo dos campeões do torneio como jogador e treinador, caso vença a final desse sábado, 29, contra o Palmeiras, em Lima-PER.
Desde 1960, apenas oito conseguiram esse feito e somente um brasileiro, Renato Gaúcho, campeão com o Grêmio em 1983 como atacante e em 2017, também pelo Tricolor, mas como treinador.
O primeiro a conseguir essa façanha foi o argentino Humberto Maschio, campeão com o Racing-ARG em 1967, como atacante, e depois como técnico do Indendiente, em 1973, com apenas 39 anos. Já o último a conseguir foi Marcelo Gallardo, meia do River Plate em 1996 e campeão como treinador em 2015 e 2018, também pelo River.
Campeões como jogador e como técnico:
Humberto Maschio: Racing-ARG (1967) e Independiente-ARG (1973)
Roberto Ferreiro: Independiente-ARG (1964 e 1965) e Independiente-ARG (1974)
Luis Cubilla: Peñarol-URU (1960 e 61) e Nacional-URU (1971) e Olimpia-PAR (1979 e 1990)
Juan Martín Mujica: Nacional-URU (1971) e Nacional-URU (1980)
José Omar Pastoriza: Independiente-ARG (1972) e Independiente-ARG (1984)
Nery Pumpido: River Plate-ARG (1996) e Olimpia-PAR (2002)
Marcelo Gallardo: River Plate-ARG (1996) e River Plate-ARG (2015 e 2018)
Renato Gaúcho: Grêmio (1983) e Grêmio (2017)