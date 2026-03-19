A 31ª rodada do Campeonato Espanhol vai ser em modelo retrô, com os times se enfrentando com uniformes antigos e o placar das partidas em um modelo de anos anteriores. Entre os dias 10 e 13 de abril, os jogos também utilizarão uma bola com o logo clássico da La Liga, antes da modernização do símbolo.

As cores da bola, preto e branco, também se assemelham ao que se via antigamente. Os uniformes clássicos que serão utilizados vão ser apresentados na noite desta quinta-feira, 19, durante a Semana de Moda da Espanha, realizada em Madrid.

Dos 42 times da primeira e segunda divisão espanhola, quatro equipes não vão participar da rodada especial: Real Madrid, Barcelona, Getafe e Rayo Vallecano.