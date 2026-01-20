Autor de dois gols na importante vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão, por 3 a 1, nesta terça, 20, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League, o atacante Gabriel Jesus voltou a marcar na competição depois de mais de dois anos. Com os tentos, o atacante de 28 anos chegou a 26 gols marcados na história da competição.

Jesus tinha marcado um gol na Champions pela última vez no dia 29 de novembro de 2023, quando o Arsenal goleou o Lens, por 6 a 0. Desde então, havia disputado apenas 8 jogos antes desse contra a Internazionale, quando quebrou o jejum.

Assim, o jogador dos Gunners pulou para o quinto lugar na lista dos brasileiros com mais gols desde 1955. Agora ele está ao lado de Rodrygo, que não atuou na goleada do Real Madrid sobre o Monaco por 6 x 1.

Nessa partida, Vinícius Júnior marcou o quinto gol do Real e chegou a 30 gols. Dessa forma, empatou com Kaká na segunda posição entre os artilheiros brasileiros na Champions, atrás agora apenas de Neymar, que anotou 43 gols.

Além disso, Vini deu dois passes para gol o que o coloca no segundo lugar na lista dos brasileiros com mais assistências desde 1992/93.

Brasileiros com mais gols na Champions League (1955-2026):

43 – Neymar (81 jogos)

[30] – Vinícius Júnior (75 jogos)

30 – Kaká (86 jogos)

27 – Rivaldo (73 jogos)

[26] – Gabriel Jesus (53 jogos)

26 – Rodrygo (67 jogos)

24 – Mazzola (28 jogos)

24 – Élber (69 jogos)

22 – Roberto Firmino (57 jogos)

Brasileiros com mais assistências na Champions League (1992-2026):

33 – Neymar (81 jogos)

[25] – Vinícius Júnior (75 jogos)

24 – Marcelo (102 jogos)

23 – Daniel Alves (111 jogos) 23 – Kaká (86 jogos) 16 – Juninho Pernambucano (58 jogos) 15 – Roberto Firmino (57 jogos) 14 – Douglas Costa (76 jogos) 14 – Hulk (50 jogos) 13 – Alex (66 jogos) 13 – Rodrygo (67 jogos)