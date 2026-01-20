A 7ª rodada da fase de liga da Champions League começou a ser disputada, nesta terça-feira, 20. Assim, com cada time podendo somar no máximo mais seis pontos, a classificação já permite a previsão das principais brigas por vagas.
Segundo o Supercomputador da Opta, os primeiros 15 colocados já estão classificados ao menos para a fase de playoffs, tendo em vista a combinação de resultados em confrontos diretos. Porém, até o momento, apenas o Arsenal já se garantiu nas oitavas de final, tendo em vista que tem 18 pontos e, segundo a base de dados, 100% de chance de terminar entre os oito primeiros.
Desde a última temporada, a Champions League é disputada com o regulamento que substituiu a fase de grupos pela fase de liga. Nesse estágio do torneio, os times enfrentam oito equipes (definidas por sorteio e coerência de ‘dificuldade’) e incorporam uma classificação geral com 36 times.
Os oito melhores garantem vaga direto nas oitavas, enquanto os que ficarem entre a 9ª e a 24ª posições jogam uma fase de playoffs, antes das oitavas. Dessa maneira, há apenas um time classificado: o Kairat, estreante, que foi somou apenas um ponto até o momento.
Os classificados para as oitavas
- Arsenal
Os classificados para os playoffs (no mínimo)
- Bayern de Munique
- PSG
- Manchester City
- Liverpool
- Atalanta
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Inter de Milão
- Borussia Dortmund
- Chelsea
- Tottenham Hotspur
- Newcastle United
- Sporting