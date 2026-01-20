A 7ª rodada da fase de liga da Champions League começou a ser disputada, nesta terça-feira, 20. Assim, com cada time podendo somar no máximo mais seis pontos, a classificação já permite a previsão das principais brigas por vagas.

Segundo o Supercomputador da Opta, os primeiros 15 colocados já estão classificados ao menos para a fase de playoffs, tendo em vista a combinação de resultados em confrontos diretos. Porém, até o momento, apenas o Arsenal já se garantiu nas oitavas de final, tendo em vista que tem 18 pontos e, segundo a base de dados, 100% de chance de terminar entre os oito primeiros.

Desde a última temporada, a Champions League é disputada com o regulamento que substituiu a fase de grupos pela fase de liga. Nesse estágio do torneio, os times enfrentam oito equipes (definidas por sorteio e coerência de ‘dificuldade’) e incorporam uma classificação geral com 36 times.

Os oito melhores garantem vaga direto nas oitavas, enquanto os que ficarem entre a 9ª e a 24ª posições jogam uma fase de playoffs, antes das oitavas. Dessa maneira, há apenas um time classificado: o Kairat, estreante, que foi somou apenas um ponto até o momento.

Os classificados para as oitavas

Arsenal

Os classificados para os playoffs (no mínimo)

Bayern de Munique

PSG

Manchester City

Liverpool

Atalanta

Real Madrid

Atlético de Madrid

Barcelona

Inter de Milão

Borussia Dortmund

Chelsea

Tottenham Hotspur

Newcastle United

Sporting

Classificação do Champions League 2025/26