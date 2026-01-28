O Internacional lançou nesta quarta-feira, 28, o novo uniforme para a temporada 2026. A camisa é uma homenagem aos 20 anos do primeiro título do Colorado na Libertadores e, por isso, a menção: ‘Os donos da América’.

A frase está em um selo na parte da nuca da camisa. Além disso, o escudo utilizado volta a ser o mesmo de duas décadas atrás. Daquele elenco, Rafael Sóbis e Bolívar aparecem no filme de divulgação produzido em parceria com a Adidas. A imagem de Fernandão é lembrada em um recorte de jornal.

Alan Patrick, Carbonero e Victor Gabriel entre os homens, e Sole Jaimes, Julieta e Valéria representando as Gurias Coloradas.

A camisa ainda tem finas faixas que se sobressaem e dão um tom vívido para a peça. A gola é detalhada na cor branca, assim como as tradicionais três listras da Adidas, que contrastam com o vermelho.

O modelo pode ser adquirido no site da Adidas Brasil, na InterStore on-line (www.lojadointer.com.br), com 15% de desconto para sócios(as) colorados(as) em dia e em pontos franqueados, com versões masculina e feminina a R$ 449,99 e infantil por R$ 399,99. A coleção ainda traz a versão cropped a R$ 399,99 e o Mini Kit (conjunto infantil) por R$ 499,99.