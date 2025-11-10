A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 10, as detentoras do direito de transmissão da Copa do Mundo Feminina em 2027. A Globo e a CazéTV exibirão as partidas no torneio que acontece em oito cidades-sede, de 24 de junho a 25 de julho.

A Globo exibirá 56 partidas ao vivo em TV aberta e todos os 64 encontros pelo SporTV.

Já a CazéTV, fará a cobertura exclusiva ao vivo de todos os 64 jogos para sua audiência em plataformas digitais de terceiros, incluindo a transmissão gratuita ao vivo e na íntegra por streaming.

Os jogos acontecerão em Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), e São Paulo (Neo Química Arena)

Essa será a 10ª edição do torneio, que começou em 1991. A seleção dos Estados Unidos é a maior campeã com quatro título. O Brasil tem um segundo e um terceiro lugar.