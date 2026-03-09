O Lyon anunciou a contratação da brasileira Giovanna Waksman, de apenas 16 anos, para integrar o elenco profissional do clube francês. Considerada uma das maiores promessas do futebol feminino brasileiro, a meia assinou contrato até junho de 2028, em primeiro contrato profissional da carreira.

Giovanna vinha atuando em categorias juvenis nos Estados Unidos, onde conciliava estudos com o desenvolvimento esportivo. O acordo com o Lyon marca seu primeiro contrato profissional e representa um passo importante na carreira da jogadora, que já vinha chamando atenção de clubes internacionais.

Antes da experiência nos EUA, Giovanna iniciou sua trajetória no Botafogo, no Rio de Janeiro. Como o clube não possuía equipe feminina para sua faixa etária, a atleta chegou a disputar competições com equipes masculinas enquanto treinava com o time feminino profissional do clube, o que acelerou seu desenvolvimento técnico e físico desde cedo.

Em 2022, a jovem recebeu um projeto esportivo ligado ao empresário John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, e se mudou para os Estados Unidos para atuar em equipes de formação. Lá, destacou-se também pelo desempenho em competições escolares e de base, chegando ao topo do ranking nacional da temporada 2024/25 com impressionantes 84 gols em 17 jogos pelo time do colégio Pine School.

Além do desempenho em clubes, Giovanna também construiu trajetória relevante nas seleções de base do Brasil. Ela fez parte do elenco campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2024 e participou da Copa do Mundo Sub-17, consolidando-se como uma das principais promessas da nova geração do futebol feminino brasileiro.

Apesar do momento de ascensão, a jovem enfrenta um período de recuperação após sofrer lesão ligamentar no joelho esquerdo durante uma partida entre Brasil e China no Mundial Sub-17. O tratamento seguirá agora na estrutura médica do Lyon.