No último domingo, 26, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, defendeu que o Campeonato Brasileiro não deveria parar para a disputa da Copa do Mundo Feminina 2027. Para o cartola, a pausa para o Mundial Feminino representaria uma perda de receitas para o futebol nacional e não haveria a necessidade de parar as competições da CBF.

“Agora (na Copa do Mundo masculina), foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente. Continuamos tendo que pagar salários, (direitos de) imagem, leis sociais… sem ter outras receitas. Então, esse tipo de evento que se sobrepõe ao calendário local tira datas de você, espreme mais o calendário, e te força a ter pressões financeiras que você não teria em um ano convencional”, afirmou Bap em entrevista coletiva antes do empate contra o São Paulo.

Pela primeira vez, o Brasil irá receber a disputa da Copa do Mundo Feminina. O torneio vai ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

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O futebol brasileiro vai parar?

Em outubro de 2025, o diretor de competições da CBF, Julio Avellar, apresentou o calendário do futebol para o ciclo 2026-2029 incluindo uma pausa para a Copa do Mundo Feminina no meio de 2027. O período de paralisação e quais divisões serão afetadas, no entanto, ainda não foram definidos pela entidade.

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Segundo o Estadão, a Conmebol ainda está estudando a hipóteses de paralisação de suas competições, entendendo que é “desejável”.

Existe um tempo de paralisação certos para os estádios que irão receber os jogos do torneio. O “Período de Proteção do Gramado” é um protocolo da Fifa que impede a utilização do campo 28 dias antes de uma partida do Mundial, além de cinco dias depois.

O Maracanã, palco da final e candidato a receber a abertura do torneio, vem causando atrito entre a Fifa e o Consórcio Fla-Flu. A administradora do estádio questiona o período de quase um mês de paralisação da arena.

Os estádios que receberão jogos do torneio são: Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Arena Castelão (Fortaleza), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife), Maracanã (Rio de Janeiro), Fonte Nova (Salvador) e a Neo Química Arena (São Paulo).

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