O “Furacão deixa marcas”. Com essa campanha, o Athletico Paranaense e a Umbro apresentaram na última segunda-feira, 3, o terceiro uniforme do clube para a temporada 2026. A nova camisa traduz em seus elementos visuais a força e a intensidade dos ventos que fazem parte da identidade rubro-negra.

Predominantemente preto, o uniforme ganha detalhes em vermelho que atravessam a parte frontal da camisa em linhas diagonais degradê, criando uma composição visual inspirada nos ventos cortantes de um furacão.

Além de reforçar as ideias de movimento, intensidade e impacto, o grafismo materializa as marcas que são deixadas pelo Furacão. São histórias, lembranças e emoções vividas ao lado do Athletico Paranaense, que acompanham cada athleticano e fazem parte da identidade do clube e de sua torcida.

“Os conceitos de identidade e evolução nortearam o desenvolvimento das três camisas da atual temporada. Como resultado, o torcedor rubro-negro conta com uma coleção que traduz a identidade e o vento de inovação do Athletico Paranaense”, disse Fernando Volpato, diretor de operações do Athletico Paranaense.

Para Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, o novo uniforme reforça a conexão entre a identidade do Athletico Paranaense e a tradição da parceria com a marca.

“O Athletico tem uma identidade muito forte e reconhecida, e esse terceiro uniforme traduz justamente essa personalidade. O conceito ‘O Furacão deixa marcas’ representa a intensidade do clube e a força dessa história, que buscamos levar para cada detalhe da camisa. É um uniforme marcante, que valoriza os símbolos do Athletico e reforça o orgulho do torcedor em vestir as cores do clube”, disse Eduardo.