Finalista da Copa Libertadores de 2025, o Flamengo chegou à decisão marcando e sofrendo poucos gols. Em 12 jogos, fez 12 gols (média de 1 por partida) e sofreu apenas 5 gols (média de 0,42 por jogo).

Comparando com os outros anos em que ganhou a Libertadores, o Fla de 2025 tem o pior ataque, mas também a melhor defesa.

Em 1981, o time de Zico e Cia., marcou 28 gols (2 por jogo) e sofreu 13 gols (0,93) em 14 jogos. Em 2019, a equipe do técnico Jorge Jesus foi campeã marcando 24 gols em 13 jogos (1,85) e levou 10 gols (0,77).

Já 2022, com Dorival Júnior no comando, o Fla teve seu melhor ataque, com 33 gols (2,54 por jogo), e a melhor defesa, tomando 8 gols em 13 jogos (0,62).

Aproveitamento do Flamengo na Libertadores

Em termos de aproveitamento, o Flamengo de 2025 tem hoje (66,7%), ficando à frente do time de 1981 (61,5%), mas atrás das equipes de 2022 (94,9%) e 2019 (69%).

Caso supere o Palmeiras e seja campeão sem marcar gol (vencendo nos pênaltis) ou marcando apenas um gol, o Flamengo poderá ser campeão com o segundo pior ataque entre os times que já venceram o torneio. Apenas o Boca Juniors de 1977 foi pior, marcando 10 gols em 13 jogos (0,77 por partida).

Se fizer 2 gols na final e for campeão, o Flamengo terminará com média de 1,08 gol por partida (14 gols em 13 jogos), ficando à frente do Vélez Sarsfield-ARG de 1994, que foi o 2º campeão com pior média de gols (1,07), assim como o Cruzeiro de 1997, que fez os mesmos 15 gols em 12 jogos.

O Palmeiras, outro finalista de 2025, chega para a final com 30 gols em 12 jogos (média de 2,50 por partida). Entre os clubes que foram campeões com as maiores médias de gols estão o Cruzeiro de 1976 (3,31), o Santos de 1962 (3,22), o Palmeiras de 2020 (2,54), o Flamengo de 2022 (2,54) e o Santos de 1963 (2,50).