Com a vitória por 1 x 0 sobre o Ceará nessa quarta, 3, no Maracanã, pela 37ª rodada, o Flamengo garantiu o título do Brasileirão de 2025 e conquistou pela quarta vez o campeonato na era dos pontos corridos, igualando Corinthians e Palmeiras, até os maiores campeões desde 2003.

Na nova conquista, o Flamengo do técnico Filipe Luís pode ainda bater um recorde nessa era dos pontos corridos, tendo o maior saldo de gols em uma única edição. Hoje, ao final dessa 37ª rodada, o rubro-negro tem um saldo de 51 gols, com 75 gols marcados e 24 gols sofridos – tem o melhor ataque e a melhor defesa por enquanto também.

Desde 2003, na era dos pontos corridos, o recorde de saldo em uma única edição é também do Flamengo, de 2019, dirigido pelo técnico Jorge Jesus, com 49 gols de saldo. Números muito superiores aos outros campeões que terminaram com saldos bem positivos, como Cruzeiro (2013) e Corinthians (2015), com 40 cada.

Em 19 jogos nesta atual edição, uma outra curiosidade do Flamengo campeão, comparado com o time que levou o título em 2019, foi que ambos não perderam como mandante. Em 2025, foram 14 vitórias e 5 empates, com 46 gols marcados e apenas 8 gols sofridos.

Na última rodada, o Flamengo vai enfrentar o Mirassol, outro que ainda não perdeu em casa nesta atual edição, mas provavelmente com um time de reservas ou até um sub-20, já que o time principal viaja para a disputa da Copa Intercontinental – vai enfrentar o Cruz Azul-MEX na próxima quarta, dia 10, no Catar. Se perder até por um gol de diferença, ainda assim terá o maior saldo de gols na era dos pontos corridos.

Maior saldo de gols no Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes (2006-2025)

[50] – Flamengo (2025)

49 – Flamengo (2019)

40 – Cruzeiro (2013)

40 – Corinthians (2015)

39 – Palmeiras (2022)