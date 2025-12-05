Eneacampeão e recordista. O Flamengo estabeleceu no Brasileirão de 2025 a maior média de público da Série A desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.

Com 62.313 torcedores de média por partida no Maracanã, o Rubro-negro superou seu próprio recorde, de 2019, ano em que foi campeão com uma média de 59.285 torcedores por partida.

O time ainda tem um jogo por fazer, mas fora de casa, diante do Mirassol, pela 38ª rodada.

Maiores médias de público do Brasileirão nos pontos corridos (2003-2025):

[62.313] – Flamengo (2025) *

59.285 – Flamengo (2019)

57.984 – Flamengo (2023)

54.599 – Flamengo (2022)

53.893 – Flamengo (2024)

51.224 – Flamengo (2018)

[44.089] – Cruzeiro (2025) *

43.869 – Corinthians (2024)

43.837 – São Paulo (2023)

42.300 – Atlético-MG (2021)

41.553 – Flamengo (2009)

[40.771] – Corinthians (2025) *

40.694 – Flamengo (2008)

40.007 – Corinthians (2017)

Maiores públicos do Brasileirão 2025:

73.244 – Flamengo 1 x 0 Ceará (Maracanã) – 37ª rodada

72.565 – Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Maracanã) – 26ª rodada

71.651 – Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Maracanã) – 29ª rodada

69.612 – Flamengo 3 x 2 Santos (Maracanã) – 33ª rodada

69.591 – Fluminense 2 x 1 Flamengo (Maracanã) – 34ª rodada

68.408 – Flamengo 3 x 0 Red Bull Bragantino (Maracanã) – 36ª rodada

67.598 – Flamengo 3 x 0 Sport (Maracanã) – 31ª rodada

67.501 – Flamengo 4 x 0 Corinthians (Maracanã) – 6ª rodada

67.359 – Flamengo 2 x 0 São Paulo (Maracanã) – 13ª rodada

64.900 – Flamengo 5 x 0 Fortaleza (Maracanã) – 11ª rodada