O Flamengo empatou com o Racing nessa quarta-feira, 30, em Avellaneda, por 0 a 0, e garantiu vaga na fina da Copa Libertadores de 2025. Esta será a 5ª decisão do rubro-negro na história da competição, sendo a 4ª nos últimos 7 anos – foi campeão em 2019 e 2022 e vice em 2021.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Com a classificação do Flamengo, o futebol brasileiro garantiu vaga também na final da Liberta pelo 7º ano consecutivo, um recorde para o nosso futebol. Na história do torneio, os argentinos ainda são os recordistas com 17 finais seguidas entre 1963 e 1979.

Ao eliminar o Racing, o Flamengo ampliou ainda mais a vantagem dos brasileiros sobre os argentinos na Libertadores e também em duelos de mata-matas.

Agora, no histórico geral entre brasileiros e argentinos nos mata-matas da Libertadores, a vantagem dos times do Brasil aumentou, com 45 vitórias e 41 derrotas. Até 2019, os times argentinos estavam à frente nessa disputa, com 35 vitórias e 26 derrotas. Desde então, a situação inverteu. Nos últimos 21 mata-matas, os brasileiros venceram 18 e perderam apenas 3.

Os números de Brasil x Argentina na Libertadores

Mata-matas entre brasileiros e argentinos na história da Libertadores (1960-2025):

86 Confrontos

45 brasileiros classificados/vitoriosos

41 argentinos classificados/vitoriosos

Jogos em mata-matas

172 jogos

64 vitórias dos brasileiros

47 empates

61 vitórias dos argentinos

194 gols dos brasileiros

182 gols dos argentinos

Jogos nas fases de grupos

172 jogos

79 vitórias dos brasileiros

43 empates

50 vitórias dos argentinos

266 gols dos brasileiros

196 gols dos argentinos

No geral

345 jogos

143 vitórias dos brasileiros

90 empates

111 vitórias dos argentinos

460 gols dos brasileiros

378 gols dos argentinos

Show more