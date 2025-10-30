O Flamengo empatou com o Racing nessa quarta-feira, 30, em Avellaneda, por 0 a 0, e garantiu vaga na fina da Copa Libertadores de 2025. Esta será a 5ª decisão do rubro-negro na história da competição, sendo a 4ª nos últimos 7 anos – foi campeão em 2019 e 2022 e vice em 2021.
Com a classificação do Flamengo, o futebol brasileiro garantiu vaga também na final da Liberta pelo 7º ano consecutivo, um recorde para o nosso futebol. Na história do torneio, os argentinos ainda são os recordistas com 17 finais seguidas entre 1963 e 1979.
Ao eliminar o Racing, o Flamengo ampliou ainda mais a vantagem dos brasileiros sobre os argentinos na Libertadores e também em duelos de mata-matas.
Agora, no histórico geral entre brasileiros e argentinos nos mata-matas da Libertadores, a vantagem dos times do Brasil aumentou, com 45 vitórias e 41 derrotas. Até 2019, os times argentinos estavam à frente nessa disputa, com 35 vitórias e 26 derrotas. Desde então, a situação inverteu. Nos últimos 21 mata-matas, os brasileiros venceram 18 e perderam apenas 3.
Os números de Brasil x Argentina na Libertadores
Mata-matas entre brasileiros e argentinos na história da Libertadores (1960-2025):
86 Confrontos
45 brasileiros classificados/vitoriosos
41 argentinos classificados/vitoriosos
Jogos em mata-matas
172 jogos
64 vitórias dos brasileiros
47 empates
61 vitórias dos argentinos
194 gols dos brasileiros
182 gols dos argentinos
Jogos nas fases de grupos
172 jogos
79 vitórias dos brasileiros
43 empates
50 vitórias dos argentinos
266 gols dos brasileiros
196 gols dos argentinos
No geral
345 jogos
143 vitórias dos brasileiros
90 empates
111 vitórias dos argentinos
460 gols dos brasileiros
378 gols dos argentinos