Com pouco mais de um ano à frente do comando do Flamengo, o técnico Filipe Luís vem colecionando títulos e subindo rapidamente na lista dos treinadores com mais títulos na história do clube. Agora, pode igualar o recorde de Carlinhos justamente com a maior das taças, a do bimundial, na Intercontinental diante do PSG, dia 17, no Catar.

Aos 40 anos, o ex-lateral-esquerdo do Fla já foi campeão da Copa do Brasil (2024), do Carioca (2025), da Supercopa do Brasil (2025), da Copa Libertadores (2025) e do Brasileirão (2025).

Com cinco títulos, Filipe igualou Jorge Jesus e Flávio Costa em número de conquistas e está a apenas um troféu para empatar com Carlinhos, o treinador com mais taças oficiais pelo rubro-negro.

Na semifinal da Copa Intercontinental, Filipe Luís já garantiu também o time em duas finais no início de 2026: Supercopa do Brasil (contra o campeão da Copa do Brasil de 2025) e Recopa Sul-Americana, contra o Lanús-ARG.

Técnicos com mais títulos na história do Flamengo

1º Carlinhos – 6 títulos

Títulos: Campeonato Brasileiro (1987 e 1992), Campeonato Carioca (1991, 1999 e 2000) e Copa Mercosul (1999)

Período: 1983, 1987, 1991-1993, 1994, 1999 e 2000

Retrospecto: 319 partidas, 162 vitórias, 84 empates e 73 derrotas, com 522 gols marcados e 316 sofridos. Aproveitamento de 59,5%

2º Filipe Luís – 5 títulos

Títulos: Copa do Braisl (2024), Supercopa do Brasil (2025), Campeonato Carioca (2025), Copa Libertadores (2025) e Campeonato Brasileiro (2025)

Período: 2024-2025

Retrospecto: 86 partidas, 55 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, com 151 gols marcados e 53 sofridos. Aproveitamento de 72,1%

2º Jorge Jesus – 5 títulos

Títulos: Copa Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020) e Campeonato Carioca (2020)

Período: 2019-2020

Retrospecto: 57 partidas, 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, com 129 gols marcados e 47 sofridos. Aproveitamento de 81,3%

2º Flávio Costa – 5 títulos

Títulos: Campeonato Carioca (1939, 1942, 1943, 1944 e 1963) e Torneio Rio-São Paulo (1940)

Período: 1934-1937, 1938-1946, 1951-1952 e 1962-1965

Retrospecto: 777 jogos, 443 vitórias, 150 empates e 184 derrotas, com 1924 gols marcados e 1083 sofridos. Aproveitamento de 63,4%

5º Cláudio Coutinho – 4 títulos

Títulos: Campeonato Brasileiro (1980) e Campeonato Carioca 1978, 1979 e 1979 (especial))

Período: 1976-1977 e 1979-1980

Retrospecto: 267 jogos, 180 vitórias, 59 empates e 28 derrotas, com 601 gols marcados e 188 sofridos. Aproveitamento de 74,7%