A Fifa oficializou o investimento de 800 milhões de dólares (cerca de R$ 4,2 bilhões) para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. O montante, revelado no relatório anual da entidade publicado nesta quinta-feira, 19, representa o dobro do valor aplicado na edição anterior, na Austrália e na Nova Zelândia. A apuração é do site ge.

Ainda segundo o portal, cerca de 43% do investimento total, ou seja, 344 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,8 bilhão), será destinado à ‘contribuições ao futebol feminino’. Este valor poderá ser distribuído, por exemplo, em programas de desenvolvimento da modalidade e dar suporte às seleções participantes.

Metas de receita para o evento

A matéria ainda revelou que a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece entre 24 de junho e 25 de julho, será o principal torneio da Fifa no ano que vem e grande responsável pela receita esperada da entidade de 1,2 bilhão de dólares (cerca de R$ 6,3 bilhões) em 2027. No relatório publicado, a arrecadação prevista para o torneio mundial é de 70 milhões de dólares (aproximadamente R$ 367 milhões) em licenciamento.

Próximos passos da Fifa

De acordo com o relatório, a entidade espera arrecadar 14 bilhões de dólares (cerca de R$ 73 bilhões) entre 2027 e 2030.

Segundo o portal, a Fifa investirá 3,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 17,3 bilhões) na Copa do Mundo de 2030, que será sediada na Argentina, Espanha, Marrocos, Paraguai, Portugal e Uruguai. No ano anterior, a entidade pretende investir 2,2 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 12 bilhões) na Copa do Mundo de Clubes de 2029.