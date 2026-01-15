Edílson, o Capeta… e Bola de Ouro. Uma das atrações do programa Big Brother Brasil, o ex-jogador de 55 anos fez história no futebol brasileiro por diversos clubes, mas foi no Corinthians que viveu seu auge e conquistou seu maior prêmio individual, em 1998.

Contratado pelo Timão no ano anterior junto ao Kashima Reysol-JAP, o baiano rapidamente passou de carrasco nos tempos de Palmeiras a ídolo da fiel. Livrou o Corinthians do rebaixamento em 1997, e no ano seguinte foi o herói do segundo título brasileiro do Timão.

A final contra o Cruzeiro representou um tira-teima na corrida pela Bola de Ouro da PLACAR, entregue ao melhor jogador da competição pela revista desde 1970. O Capetinha disputava cabeça a cabeça com Fábio Junior, o goleador celeste, mas a discussão acabou quando Edílson driblou o amigo Dida e fez o Morumbi balançar.

