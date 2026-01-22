O Cruzeiro e a Adidas apresentaram nesta quinta-feira, 22, o uniforme titular do clube para a temporada 2026. O lançamento celebra o retorno celeste à Copa Libertadores e também os 50 anos do título conquistado em 1976, primeiro troféu continental da história do futebol mineiro.

A camisa parte de um azul tradicional. Toda a superfície recebe uma textura composta por estrelas e mapas da América do Sul, espalhados pela frente e pelas costas. O escudo aparece em sua versão clássica, com as cinco estrelas soltas no peito.

O logo da adidas aparece em branco, mesma cor utilizada em um detalhe da gola. Na parte interna, próxima à nuca, a camisa traz a inscrição “1976”,cortada pelo mapa do continente sul-americano. O conjunto titular conta com calção e meiões brancos.

A campanha de divulgação foi ambientada em um aeroporto, cenário escolhido para remeter às viagens e ao caráter internacional da campanha de 1976. Fabrício Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva e Luis Sinisterra participaram das ações com o elenco masculino. Marília e Lorena Bedoya representaram a equipe feminina.

A nova camisa já está disponível no site da adidas Brasil e em lojas franqueadas a partir desta quinta, 22 de janeiro. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99, enquanto o modelo infantil é vendido por R$ 399,99.