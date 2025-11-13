O noticiário esportivo nesta semana de Data Fifa foi tomado por uma bomba: o meia Oscar, do São Paulo, sofreu um quadro agudo de arritmia cardíaca durante exames físicos, na última terça-feira, 11, no CT do clube. O meio-campista desmaiou enquanto praticava teste na bicicleta ergométrica e foi levado em ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Oscar encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, segundo fontes próximas, deve optar pela aposentadoria após passagens de sucesso por Chelsea, seleção brasileira, e futebol chinês.

Há mais de 15 anos, o próprio São Paulo apresentava um goleador que conseguiu superar graves problemas cardíacos: Washington, o “Coração Valente”. 

Washington, da Ponte Preta, comemorando gol no Brasileirão de 2001 – PLACAR

O centroavante, que despontou para o futebol nacional atuando pela Ponte Preta, época em que foi até convocado para a seleção brasileira, teve o entupimento de uma artéria que irriga o coração detectado pela primeira vez na Turquia, em 2002, ano em que defendia o Fenerbahce. Passou por cirurgias cardíacas e correu sério risco de ser proibido de atuar, mas acabaria se recuperando e fazendo história por Athletico-PR, Fluminense e clubes do Japão, antes de assinar com o São Paulo.