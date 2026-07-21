Chelsea, Juventus e Milan lançaram seus segundos uniformes nesta terça-feira, 21, para a temporada 2026/27. Patrocinados pela Nike, a camisa dos Blues é preta com detalhes amarelos. A camisa da Juve, feita pela Adidas, é rosa com detalhes em preto. Já os Rossoneri, patrocinados pela Puma, escolheram o branco como cor principal.

Uniforme 2 do Chelsea

Inspirados pela frase Unleash The Lion (Liberte o Leão, em português), o segundo uniforme do Chelsea adota o preto como cor principal. Já o amarelo, que compõe os detalhes da camisa, como o escudo, volta ao uniforme após cinco temporadas. O acabamento dos detalhes, inclusive, conta com um brilho dourado.

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“O uniforme de visitante do Chelsea para a temporada 26/27 chegou. O leão no peito. Uma união que você pode sentir. Um orgulho que se recusa a ficar em silêncio. Que permanece unido, onde quer que estejamos”, escreveu o Chelsea em nota.

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Uniforme 2 da Juventus

Com o objetivo de reconectar o clube às suas raízes, o segundo uniforme da Juventus adota a icônica cor rosa sob um visual mais moderno. A camisa possui um padrão sutil de zebra, que se refere ao tradicional símbolo do clube. Os detalhes nas mangas, gola e logo Trefoil da Adidas utilizam a cor preta.

“Antes de o preto e branco se tornarem sinônimos da Juventus, havia o rosa. Usada pelo clube durante seus primeiros anos, a cor permanece um dos capítulos mais fascinantes da história bianconera“, escreveu a Juventus em nota.

Uniforme 2 do Milan

Embalados pela frase “Depois de Istambul, sempre vem Atenas”, o segundo uniforme do Milan relembra o título da Champions League de 2007. Com a cor branca como principal e detalhes em dourado, vermelho e preto, a camisa traz esta frase na parte de trás da gola. O logo, inclusive, é cercado por uma coroa de flores dourada.

“Branco clássico, a cor dos grandes momentos. Uma camisa que personifica a mentalidade vencedora do Clube: a resiliência daqueles que transformam cada revés em impulso para se reerguer e voltar a vencer”, escreveu o Milan em nota.

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