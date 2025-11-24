A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na tarde desta segunda-feira, 24 o novo calendário do futebol feminino brasileiro para os anos de 2026 a 2029. O plano projeta mais partidas, maior equilíbrio entre as divisões e padronização de formatos.

“Faço questão de deixar claro que a casa do futebol brasileiro também é das mulheres. Este evento marca um novo momento, assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário”, disse Samir Xaud, presidente da CBF.

O novo calendário traz mudanças profundas em diversas frentes. A Supercopa abrirá a temporada no dia 8 de fevereiro, com definição de mando discutida com os clubes e possibilidade de sorteio igualitário. Pela primeira vez, os 18 clubes da Série A1 foram consultados sobre a data de início da temporada, que seguirá preferência por jogos aos domingos ou sábados.

O Brasileiro A1 mantém o modelo atual, agora com 18 clubes, total de 167 partidas e mais datas disponíveis. As rodadas seguirão, preferencialmente, aos domingos e quartas-feiras. A competição seguirá oferecendo duas vagas diretas para a Libertadores e uma para a Copa do Brasil.

“As mudanças apresentadas vão muito além do calendário, estamos aumentando as cotas e as premiações dos clubes de todas as competições, desde o sub-17 até a Supercopa. Queremos dar mais visibilidade às mulheres, por isso vamos garantir transmissão de 100% das partidas”, complementou Xaud.

Na Série A2, a reformulação será ampla: a divisão passa a ter grupo único e turno único, com 21 datas e jogos aos sábados e quartas. O número de partidas praticamente dobra, e o campeonato passa a oferecer quatro acessos ao A1, além de vaga direta na Copa do Brasil. A Série A3 também muda, adotando turno e returno na primeira fase e mantendo quatro acessos à A2.

A Copa do Brasil Feminina foi completamente redesenhada. O torneio terá 66 clubes, com quartas, semifinais e final em dois jogos. A divisão de entrada ocorrerá por escalonamento: A3 na primeira fase, A2 na segunda e A1 na terceira. Os confrontos e mandos serão definidos por sorteio.