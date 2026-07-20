O Bayern de Munique lançou, nesta segunda-feira, 20, seu segundo uniforme para a temporada 2026/27. Com uma identidade retrô, o modelo é inspirado no visual utilizado pelo clube entre os anos 1990 e 2000. O uniforme tem o branco como cor principal e conta com detalhes em vermelho e azul-marinho, além de uma gola polo.

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“Alguns chamam isso de aura – nós chamamos de ‘Mia San Mia‘: com o uniforme de visitante para a temporada 2026/27, o FC Bayern e a adidas exibem a força que emana da história singular do clube – moldada por momentos repletos de paixão, determinação e orgulho. O design reflete o visual lendário dos anos 90 e início dos anos 2000, reinventando-o com detalhes modernos”, escreveu o clube.

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Com o conceito “Mia San Mia” (nós somos nós, em português), o Bayern reforça a confiança e determinação em sua nota sobre o uniforme.

“A emoção de jogar fora de casa, os refletores, aquele momento em que os jogadores do FC Bayern entram em campo e todos sentem que chegou a hora da verdade! Esta camisa representa a confiança na própria força, o impacto em partidas decisivas e a capacidade de apresentar o melhor desempenho sob pressão. Em jogos importantes fora de casa, a equipe demonstra que não há espaço para dúvidas e que seu jogo é caracterizado pela determinação”, destacou.

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Veja as fotos do novo uniforme