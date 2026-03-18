Após os jogos desta quarta-feira, 18, a Champions League definiu seus classificados para as quartas de final. Além do campeão PSG, entraram mais outros quatro times que estiveram na quartas da última edição: Real Madrid, Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique.

Além deles, também avançaram para as quartas o Atlético de Madrid, o Sporting e o Liverpool.

Os confrontos das quartas serão disputados entre os dias 8 e 15 de abril (ida) e 16 e 17 de abril (volta).

O PSG enfrentará o Liverpool e o vencedor terá pela frente na semifinal o ganhador de Real Madrid e Bayern de Munique. Do outro lado, os duelos serão Barcelona x Atlético de Madrid e Arsenal x Sporting.

Entre os 8 classificados para as quartas de final desta atual edição, apenas Arsenal, Atlético de Madrid e Sporting pelo inédito título. Real Madrid (14 vezes campeão), Bayern Munique e Liverpool (6), Barcelona (5) e PSG (1) são os times que já venceram a competição desde 1955.

O Bayern, que passou pela Atalanta com 10 a 2 no placar agregado, é o time que mais vezes chegou às quartas da Champions League desde a edição 1994/95 (24 vezes), quando a competição passou a contar com essa fase.