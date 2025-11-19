A fornecedora Puma e o Palmeiras lançaram nesta quarta-feira, 19, 5, uma nova camisa listrada em verde e branco.

O lançamento do novo uniforme acontece na partida entre Palmeiras e Vitória nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A peça batizada de Avanti 2025 “traduz o sentimento do palmeirense em forma de estilo”, informou a marca alemã.

“Inspirada na paixão do torcedor, a novidade une um design clássico e linguagem contemporânea para celebrar um conceito que vai além das quatro linhas: o Palmeiras como um estilo de vida”, prosseguiu a Puma.

A camisa é uma homenagem ao Avanti, programa de sócio torcedor do clube. A campanha conta com a participação de Bruno Fuchs, Giay, Allan e Abel Ferreira. Como o próprio treinador já afirmou, “ser palmeirense é um estilo de vida”.

Lembranças do goleiro Leão

A Puma informou que “com listras horizontais em verde e branco, a novidade traz uma combinação clássica e elegante, inédita em coleções recentes do clube. Seu design aposta em um visual retrô, com gola polo e modelagem oversized, de mangas mais amplas e compridas, traduzindo a tendência athleisure, que une conforto esportivo à estética urbana.”

Apesar de a Puma não citar nenhuma referência, torcedores do Palmeiras citaram a semelhança do modelo listrado com uma clássica camisa de goleiro usada pelo ídolo Emerson Leão nos anos 1970 e 1980. O modelo também lembra o do Sporting, de Portugal, ex-time de Abel Ferreira.

Entre os detalhes marcantes, está a mensagem “Quando surge o Alviverde”, referência ao hino do clube. Sua arte apresenta as cores da bandeira da Itália como detalhe.