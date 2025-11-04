A Chico Rei anunciou sua mais recente parceria com o Atlético Mineiro, em que transforma ídolos e peças do clube em uma coleção de itens para os torcedores. Composta por 16 produtos, a linha celebra os 117 anos do Galo e combina nostalgia com identidade regional.

“Trabalhar com um clube que nasceu em Minas Gerais, assim como nós, dá ainda mais significado à parceria. Cada peça foi pensada para os torcedores mineiros e com o toque de nostalgia que buscamos em nossas colaborações com times de futebol”, afirmou Vitor Vizeu, diretor de marketing da Chico Rei.

Uma das principais peças da coleção é a camisa “Atlético Retrô”. Em malha dry fit, com detalhes em amarelo e o número 13 nas costas, o lançamento tem referências dos anos 1980.

O ensaio de fotos da ação foi realizado no Bar do Salomão, tradicional reduto atleticano em Belo Horizonte, que fechou as portas no dia 13 de setembro deste ano. Os administradores do botequim, no entanto, afirmam que a decisão se deu em razão de uma proposta” irrecusável” para a abertura de uma farmácia no local e o bar será continuado em um novo endereço.

Chico Rei, Galo e outras colaborações

A parceria também oferece outros tipos de malha e modelagem. Entre as camisetas, há versões como a “Galo Doido Comics” e “Bruxo”, em referência a Ronaldinho Gaúcho. Além disso, há estampas com frases do hino e com o “Galo Volpi”.

A parceria com o Atlético Mineiro se soma às colaborações recentes da marca, que lançou produtos licenciados do Vasco em 2024 e, em 2025, do Sport Recife (junho), Fortaleza (julho) e Bahia (setembro).

Fundada em Minas Gerais, a Chico Rei defende o consumo consciente e sustentável. Suas camisetas têm certificações Better Cotton Initiative e PETA Approved Vegan, enquanto a marca adota políticas de Zero Plástico e incentiva a reciclagem por cooperativas.

Desde 2020, mantém uma fábrica na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, oferecendo capacitação e oportunidades de trabalho a pessoas privadas de liberdade.