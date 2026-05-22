A trajetória internacional da atacante Thalia Dias ganhou mais um capítulo importante. A brasileira renovou seu contrato com o Turbine Potsdam, da Alemanha, consolidando uma caminhada que começou ainda no Brasil e teve a tecnologia como aliada em seu desenvolvimento e visibilidade no futebol europeu.

A atleta ganhou destaque após alcançar posições de destaque nos rankings do aplicativo da CUJU, plataforma que utiliza inteligência artificial e análise de desempenho para avaliar jogadores por meio de exercícios técnicos e físicos realizados pelo celular (disponível para iOS e Android). A partir das avaliações e da exposição obtida no app, Thalia passou a chamar atenção no mercado internacional, iniciando sua jornada na Europa por Portugal antes de chegar ao futebol alemão.

Desde então, a atacante evoluiu dentro da equipe do Turbine Potsdam e enfrentou um dos maiores desafios da carreira ao superar uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Recuperada, ela agora inicia uma nova etapa no clube alemão com contrato renovado e foco na sequência da temporada.

“Graças ao CUJU e aos treinos no app e ao meu trabalho diário, tive a oportunidade de fazer um teste na Alemanha e conquistar meu primeiro contrato profissional com o 1. FFC Turbine Potsdam. Agora marquei meu primeiro gol e renovei meu contrato. Estou muito grata por essa caminhada”, comenta Thalia.

Esse caso ilustra como o aplicativo abre oportunidades para quem está afastado dos grandes eixos e quer ser visto. Ferramentas como o CUJU são capazes de promover a democratização do acesso dos olheiros e dos clubes aos talentos espalhados pelo Brasil inteiro. O acesso também é gratuito.

“A história da Thalia representa muito do que acreditamos no CUJU: talento aliado à dedicação, resiliência e oportunidade. Ela utilizou a tecnologia como ferramenta para potencializar seu desenvolvimento e abrir caminhos no futebol internacional. Ver essa renovação acontecendo após um período tão desafiador é motivo de orgulho para todos nós”, destaca Thaiany Klarmann, diretora de marketing do CUJU.

IA alavanca futebol feminino

O impacto da tecnologia no futebol feminino amplia o acesso e a visibilidade para atletas fora dos grandes centros. Marina Gil, campeã do projeto “A Jornada”, já integra a equipe profissional do Avaí/Kindermann e conquistou o Campeonato Catarinense. Outro destaque é Marcela Geremias, de 14 anos, que chamou atenção na competição e foi contratada pelo Corinthians para sua categoria de base. A atacante Jhulie, que hoje está no sub-20 do Atlético-MG, também participou de “A Jornada”, onde conquistou o prêmio Golden Ball pelo seu desempenho.

Além disso, atletas identificadas pela plataforma já começam a alcançar seleções de base. A atacante Judy Lucciola, do Criciúma, foi convocada para a Seleção Brasileira sub-15 e lidera o ranking global da sua categoria no CUJU, com destaque em métricas como tomada de decisão, controle de bola, agilidade, velocidade e posicionamento. Já a meia-atacante Marry, também do Criciúma, utiliza a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento e já foi chamada para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.