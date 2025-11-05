A Copa do Mundo 2026 está dobrando a esquina e nesta quarta-feira, 5, a Adidas deu um belo aperitivo da competição ao lançar a camisa de 22 seleções, das quais a maioria disputará o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A empresa alemã apresentou as camisas de Argélia, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Costa Rica, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, México, Irlanda do Norte, Peru, Catar, Arábia Saudita, Escócia, Espanha, Suécia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e País de Gales.

A coleção inclui a última camisa da seleção da Alemanha produzida pela empresa do país, antes de iniciar um novo acordo com a Nike.

“A coleção de uniformes combina identidades visuais e tradições históricas de cada nação, retratadas com uma estética moderna e voltada para o futuro. Os designs representam um estilo de jogo livre e novas perspectivas sobre o futebol, com o objetivo de unir gerações de torcedores à frente da maior Copa do Mundo da história”, informou a Adidas.

“Em toda a coleção, detalhes sutis remetem à história do torneio — incluindo referências a designs históricos, vitórias marcantes e datas memoráveis — que podem ser descobertos de perto, criando momentos de encantamento além da primeira impressão”, prossegue a marca.

A coleção também apresenta um novo logotipo adidas com efeito lenticular termo impresso, que cria uma aparência dinâmica, adicionando um toque visual ousado e inovador.

“O uniforme nacional é o símbolo da união e do orgulho de um país. À medida que as seleções entram em campo na maior Copa do Mundo da história, elas carregam as esperanças de uma nova geração de torcedores, enquanto representam as que vieram antes. Uma Copa do Mundo é sobre criar momentos que transcendem o estádio — por isso, projetamos os uniformes como uma homenagem às raízes de cada nação, mas também para celebrar uma era em que cada torcedor, em qualquer lugar, faz parte da história”, afirmou Sam Handy, diretor-geral de Futebol da Adidas.

Thomas Mace, VP de Design da adidas Futebol, completou: “Desenhar nossa coleção de uniformes para a Copa do Mundo FIFA 2026™ foi uma oportunidade de honrar a identidade única de cada país, enquanto impulsionamos os limites da inovação e do desempenho. Cada camisa conta uma história — mesclando herança cultural com estética moderna — e foi desenvolvida com nossas tecnologias mais avançadas para manter os jogadores frescos e confortáveis no maior palco do futebol. Dos detalhes visuais ousados ao logotipo mutante e aos recursos de ventilação inovadores, esta coleção representa o futuro do design de uniformes de futebol”.

Onde comprar as novas camisas da Adidas

Os uniformes principais das seleções estarão disponíveis a partir de 6 de novembro em www.adidas.com.br e lojas selecionadas, como a Arena Trionda, no shopping Eldorado, em São Paulo.

Destaques de design de algumas seleções:

Argentina

As tradicionais listras verticais em azul e branco ganham um visual mutante, com um efeito de desvanecimento em três tons de azul, inspirado nas camisas das três conquistas da Copa do Mundo FIFA™ — 1978, 1986 e 2022. O verso da gola traz a inscrição “1896”, celebrando o ano de fundação da AFA.

Alemanha

Homenageando os sucessos da Alemanha, o uniforme principal faz referência a algumas das camisas mais icônicas do país. O padrão em forma de diamante é inspirado nas camisas campeãs de 1990 e 2014, enquanto o detalhe em chevron remete ao uniforme de 1994 — última vez em que os EUA sediaram o torneio.

Itália

A base azul do uniforme italiano é adornada com um padrão gráfico repetitivo inspirado nas coroas de louros usadas por atletas e imperadores na Roma Antiga, símbolo de vitória e triunfo profundamente enraizado na história do país. “Azzurra”, apelido da seleção (“os azuis”), aparece em letras douradas na parte traseira da gola.

Japão

O tradicional azul do Japão ganha vida com um gráfico abstrato em tons de azul-acinzentado, refletindo o horizonte onde céu e mar se encontram, paisagem símbolo da beleza natural do país.

México

O verde do uniforme mexicano é acompanhado de um grafismo vibrante inspirado no calendário asteca, reimaginado para o presente, refletindo o espírito da nova era. O tipo “Aztechno” e a frase “SOMOS MEXICO”, no topo da gola, aparecem nas cores da bandeira nacional.

Espanha

O uniforme espanhol chega com acabamento em listras verticais amarelas sobre fundo vermelho, inspiradas na bandeira e no escudo nacional. A palavra “ESPAÑA” aparece na parte de trás da gola, simbolizando o orgulho da nação.